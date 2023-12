Alok fará shows com drones pela primeira vez no Réveillon de Fortaleza

Alok irá inovar e vai trazer pela primeira vez um show de drones que irá iluminar o céu da capital cearense com um desenho, durante o Réveillon de Fortaleza, que ocorre no próximo 31 de dezembro. O DJ irá trazer o mesmo aparato tecnológico utilizado no "Show do Século", em Copacabana, Rio de Janeiro, e no festival paulistano The Town.

"É uma alegria enorme voltar à Fortaleza em um dos eventos mais especiais que existe que é o Réveillon. Trazer os drones para esse momento ganha um significado ainda maior, porque é uma forma lúdica de desejar os melhores sentimentos para o ano que inicia. Vamos iluminar o céu, mas também os corações e mentes de todos que estiverem assistindo ao show. Será mágico!", diz Alok.

Ao todo serão 200 drones que irão atuar por dez minutos sobrevoando a Praia de Iracema e formando, além de imagens, mensagens para a chegada do novo ano.

O Réveillon da capital cearense terá duração de três dias e é um dos maiores do Brasil, além de ser um evento gratuito para a população. Conforme a Prefeitura de Fortaleza, a expectativa é atrair 10% de visitantes a mais que na virada do ano anterior. O cantor Wesley Safadão será responsável por comandar o momento da virada.

Confira a programação completa por dia

Sexta-feira, 29

Às 20h

Roberto Carlos

Sábado, 30/12

A partir de 18 horas, lista por ordem das apresentações

Mara Pavanelly e Nonato Lima

Péricles

Luísa Sonza

Marisa Monte

Xand Avião

Bell Marques

Murilo Huff

Mari Fernandez

Domingo, 31

A partir de 18h, lista por ordem dos shows

Paulo Benevides, Giovana Bezerra e Camila Marieta

Marina Sena

Ney Matogrosso

João Gomes

Wesley Safadão

Titãs

Alok

Taty Girl

Réveillon Fortaleza 2024

Quando: dia 29, às 20h, e dias 30 e 31 de dezembro, a partir das 18h

Onde: Aterro da Praia de Iracema (av. Historiador Raimundo Girão, 800)