Réveillon Fortaleza 2024 divulga programação com as atrações da festa; veja

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta quarta-feira (6) a programação completa dos três dias do Réveillon 2024 do Aterro da Praia de Iracema. As 20 atrações já anunciadas se apresentam na festa entre 29 e 31 de dezembro.

A abertura fica por conta de show especial de Roberto Carlos. O rei será a atração única da primeira noite do evento, na sexta-feira (29), com apresentação prevista para iniciar às 20h.

"Creio que seja a primeira apresentação pública que o Roberto Carlos faz dessa natureza e nós temos o privilégio de receber", destacou o prefeito José Sarto na apresentação da programação à imprensa.

Veja também

No sábado (30) e no domingo (31), a festa terá início a partir das 18h. O segundo dia do Réveillon 2024 de Fortaleza terá nove atrações confirmadas. Apresentam-se no palco do Aterro Mara Pavanelly e Nonato Lima, Péricles, Luísa Sonza, Marisa Monte, Xand Avião, Bel Marques, Murilo Huff e Mari Fernandez.

Já no dia 31, serão 10 artistas nos shows programados, com a hora da virada será comandada por Wesley Safadão. Completam a lista de atrações do domingo Paulo Benevides, Giovana Bezerra e Camila Marieta, Marina Sena, Ney Matogrosso, João Gomes, Titãs, Alok e Taty Girl

No anúncio das apresentações, o prefeito Sarto destacou como essencial para o evento o apoio dos patrocinadores, que irão bancar o cachê dos artistas que se apresentam no palco do Aterro

A programação, conforme o prefeito, deve atrair ainda mais turistas e, também, convidar fortalezenses a aproveitarem a data na Capital. "A nossa expectativa é atrair mais de 600 mil turistas. (...) O que tenho visto é que quem ia viajar no réveillon, quando soube da programação de fortaleza, que é gratuita, não vai mais", celebrou.

Confira a programação completa por dia

Sexta-feira, 29

Às 20h

Roberto Carlos

Sábado, 30/12

A partir de 18 horas, lista por ordem das apresentações

Mara Pavanelly e Nonato Lima

Péricles

Luísa Sonza

Marisa Monte

Xand Avião

Bel Marques

Murilo Huff

Mari Fernandez

Domingo, 31

A partir de 18h, lista por ordem dos shows

Paulo Benevides, Giovana Bezerra e Camila Marieta

Marina Sena

Ney Matogrosso

João Gomes

Wesley Safadão

Titãs

Alok

Taty Girl

Réveillon Fortaleza 2024

Quando: dia 29, às 20h, e dias 30 e 31 de dezembro, a partir das 18h

Onde: Aterro da Praia de Iracema (av. Historiador Raimundo Girão, 800)