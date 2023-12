Fortaleza tem programação especial de férias com shows; veja atrações

Uma programação especial da Prefeitura de Fortaleza vai celebrar o período de férias na Capital. As atrações, que já começam neste fim de semana (08 e 09/12), vão seguir durante todo o mês de dezembro e também em janeiro. Segundo a agenda, divulgada pela Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), a Avenida Beira-Mar receberá apresentações de diversos estilos e manifestações culturais.

Entre os destaques das atrações confirmadas estão Gilsons, Duda Beat, Nação Zumbi, Maneva, Mateus Fazeno Rock, Getúlio Abelha, Selvagens à Procura de Lei e DJ Bugzinha, em mais uma edição do Férias na PI.

Abertura

Na sexta-feira (8), a abertura das festividades acontece do Palco Cultura à Beira-Mar, com desfile dos Maracatus de Fortaleza, em frente à Praça do Náutico.

Já no sábado (9), a animação fica por conta do cantor Ritchie, conhecido por sucessos 'Menina Veneno e 'Pelo Interfone'.

Os dias 16 e 17 serão destinados a uma programação especial para o Dia do Forró, com shows de Débora Lee e Forró Real na Beira-Mar, e com o Encontro de Sanfona - Zé do Norte e convidados no Mercado dos Pinhões.

A agenda também conta com um mini-palco na feirinha da Beira-Mar, com espaço reservado para karaokê. Já o anfiteatro da Beira-Mar vai receber uma tenda cultural, com programação artística.

Além da programação especial de férias, a Prefeitura anunciou festividades para a alta estação como o Natal de Todos no Aterrinho, três dias de Réveillon no Aterro e Ciclo o Carnavalesco.

Veja programação especial de férias

Palco Cultura à Beira Mar - Especial Férias

Local: Avenida Beira-Mar (Praça do Náutico)

Horário: a partir de 17h

Atrações confirmadas:

08/12 - Desfile dos Maracatus de Fortaleza

09/12 - DJ Gerson Fox, Os Verminosos e Ritchie

17/12 - Especial Dia do Forró - Débora Lee e Forró Real

23/12 - Mundo Bita

Palco Karaokê Especial Férias

Local: Avenida Beira Mar (Feirinha)

Datas: 07, 14, 21 e 28/12 (quinta-feira)

Horário: 18 às 21h30

Palco Cultura à Beira Mar - Respeitável Público

Local: Anfiteatro da Avenida Beira-Mar

Datas: 08 a 28/12

Horário: a partir das 18h

09/12 - Festival Hip Hop

10/12 - Franklin Dantas, Duetos - Heberth Azzul e Bulldogs Ballad

12/12 - Deivim 7 cordas, Apolo e espetáculo Charlie Chaplin

13/12 - Espetáculo “Boi Eternidade"

14/12 - O Circo do Chapeuzinho Vermelho e Grupo K’os Coletivo - Palhaçaria

15/12 - Um picadeiro de histórias e Teatro Plural Cia Tônico

16/12 - Boi Juventude e Coral IFCE

17/12 - Luiz José (instrumental) e Coral Marcos do Vale

19/12 - Espetáculo Infantil Um Amor Astronômico

20/12 - Espetáculo infantil Onça Pintada e Seu Bode Cheiroso

22/12 - Espetáculo Infantil Brincadeiras Perdidas e Espetáculo Nada como Viver

Mercado dos Pinhões - Especial Dia do Forró

Data: 16/12

Atração confirmada: Encontro de Sanfona - Zé do Norte e Convidados

Especial Férias

A programação de férias é retomada com o projeto Pôr do Sol - Especial de início do ano.

Palco Cultura à Beira Mar - Especial Férias

01/01 - Pôr do Sol - Especial Férias

Atrações Confirmadas: Os Transacionais e Andread Jó

Férias na PI

Mais uma edição do Férias no PI chega ao aterrinho da Praia de Iracema, nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2024.

Entre as atrações confirmadas estão Gilsons, Duda Beat, Nação Zumbi, Maneva, Mateus Fazeno Rock, Getúlio Abelha, Selvagens à Procura de Lei e DJ Bugzinha.

Descrita como "já consolidada" pelo prefeito Sarto, a programação é um dos destaques do início do ano da Capital. "Férias na PI já é o cartão de visitas de Fortaleza", comemorou o secretário da Cultura de Fortaleza Elpídio Nogueira.