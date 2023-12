Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2024: Diogo Nogueira, Maria Rita, Olodum e Silva são confirmados

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza está perto de acontecer, e algumas atrações foram anunciadas pela Prefeitura durante coletiva nesta quarta-feira (6).

Os festejos começam em janeiro com as atrações do Pré-Carnaval e se encerram somente no Carnaval. No Pré-Carnaval, a Praia de Iracema receberá shows do cantor Silva e da banda Oludum.

Já para o Carnaval, o sambista Diogo Nogueira e a cantora Maria Rita estarão na capital cearense animando o público em Fortaleza. Em breve, será divulgada a programação completa.

Além disso, desde o dia 22 de novembro a Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para três editais referentes ao Ciclo Carnavalesco 2024: Editais de Concessão de Apoio Financeiro ao Desfile das Agremiações Carnavalescas na Avenida Domingos Olímpio, Concessão de Apoio Financeiro aos Blocos de Rua Independente e Credenciamento de Artistas.

O processo é conduzido por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor). As inscrições seguem até esta quarta (06), na plataforma Mapa Cultural.

Além das atrações do Ciclo Carnavalesco, também foram divulgadas em coletiva as programações referentes ao Natal, Réveillon e Férias na PI.

Impactos

Com toda a movimentação, o impacto econômico na cidade deve ser superior a R$ 3,4 bilhões. Na alta estação 2022/2023, Fortaleza registrou 550 mil visitantes, com 95% de ocupação da rede hoteleira e gasto médio de R$ 4.479,82 por turista durante a estada.

A expectativa para a alta estação 2023/2024 é de atrair mais de 600 mil turistas.