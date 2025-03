Luedji Luna faz show gratuito em homenagem à cantora Sade em Fortaleza: ‘A força da obra dela continua ressoando’

Após passar por Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, o show “Luedji Luna Canta Sade” chega a Fortaleza em apresentação única neste sábado (29), na Estação das Artes, dando início à nova turnê da baiana Luedji Luna, que homenageia a trajetória da cantora britânico-nigeriana Sade Adu, ícone do soul, do jazz e do R&B.

O show contempla várias fases da carreira de Sade, desde os primeiros hits nos anos 80 – como “Smooth Operator”, seu maior sucesso, do álbum Diamond Life – a músicas dos anos 90 e 2000, como “No Ordinary Love” e “By Your Side”.

A apresentação ainda deve contar com sucessos da própria Luedji, no intuito de mostrar aproximações e influências em comum das duas artistas e, claro, como um presente para os fãs da cantora baiana. “Quero que o público sinta essa ponte entre a minha musicalidade e a dela, porque, no fim, tudo se conecta”, destaca Luna.

O evento faz parte da programação que celebra o aniversário de três anos da Estação das Artes e terá o show “Caos e Bênção”, da cantora, compositora e produtora musical Di Ferreira, como atração de abertura.

Ícone musical e de estilo, Sade tem “elegância minimalista que nunca envelhece”

Apesar do grande sucesso musical da banda que leva seu nome, Sade Adu preferiu, ao longo dos anos, se manter longe do status de “celebridade”, se afastando dos holofotes sem perder o status de ícone atemporal e referência para gerações de artistas.

Na música, lançou seu último álbum de estúdio, “Soldier of Love”, em 2010, e poucos singles depois disso, mas recentemente ressurgiu com uma música inédita – “Young Lion” – em homenagem ao filho, Izaak Theo Adu, que resgatou, mais uma vez, sua relevância para a indústria cultural, e a apresentou uma nova geração de fãs.

“Sade tem essa atemporalidade que poucos artistas conseguem. A fusão entre soul, jazz e R&B que ela construiu é sofisticada, mas, ao mesmo tempo, acessível, envolvente”, pontua Luedji, que destaca o canto suave e com ares de mistério da artista como uma das características que a projetou e manteve sua trajetória artística em evidência.

“Acho que a forma como ela interpreta, com aquela voz aveludada e contida, cria um magnetismo que ultrapassa gerações. Além disso, a estética dela – tanto musical quanto visual – tem uma elegância minimalista que nunca envelhece. O tempo passa, mas a força da obra dela continua ressoando, porque é cheia de verdade e sentimento”, completa.

Legenda: Luedji mistura o próprio brilho à elegância de Sade no novo show Foto: Henrique Falci/Divulgação

Apaixonada pela obra de Sade, Luedji tinha uma vontade antiga de interpretar canções da artista, e decidiu tornar o desejo pessoal em trabalho ao perceber o “encanto coletivo” que a artista mobiliza.

“O processo foi muito intuitivo. Escolher as músicas foi quase como montar um quebra-cabeça emocional, equilibrando os grandes sucessos com faixas que trazem nuances diferentes da obra dela. A estética do show também foi algo pensado com carinho, para honrar essa atmosfera sofisticada e sensual que ela sempre trouxe”, destaca.

No palco com a banda que a acompanhou nos shows de “Debaixo D’Água”, a artista agora tem a oportunidade de dividir suas faixas favoritas de Sade com o público, como os hits do álbum Love Deluxe (1992), seu favorito da artista, que inclui sucessos como “Kiss of Life” e “Cherish the Day”.

“É um disco de atmosfera densa, cheia de texturas, que dialoga muito com o tipo de música que me inspira”, conclui Luedji.

Álbum novo a caminho

Legenda: Luedji deve lançar álbum de inéditas ainda neste semestre Foto: Henrique Falci/Divulgação

Depois da estreia com “Um Corpo no Mundo” (2017) e do sucesso de “Bom Mesmo é Estar Debaixo D’Água” (2020) – trabalho que ganhou versões deluxe (2022) e ao vivo (2025) –, Luedji anunciou o lançamento do terceiro álbum de estúdio para 2025.

Entre a turnê que homenageia Sade e as gravações do novo disco, Luedji se despede, aos poucos, da era “Bom Mesmo é Estar Debaixo D’Água”, álbum que rendeu uma indicação ao prêmio de “Melhor Álbum de MPB” no Grammy Latino em 2021 e uma série de shows internacionais.

“Esse disco foi um divisor de águas pra mim, tanto artisticamente quanto na forma como ele reverberou no público. Foi um trabalho muito sincero, onde eu mergulhei em questões profundas, e ver como ele se conectou com tanta gente foi muito especial”, comenta a artista, que afirma estar em uma nova era de expansão e experimentação musical. “Cada ciclo tem sua força, e esse novo momento está sendo muito instigante”, completa.

Sem adiantar muitos detalhes sobre o novo trabalho, a artista apenas destaca que ele deve chegar em breve, provavelmente ainda neste semestre, e com sonoridades diferentes dos dois primeiros álbuns, que exploraram uma mistura elegante entre MPB, soul e jazz.

“Ele vem com uma energia diferente, explorando novas referências e trazendo parcerias que me animam muito. É um trabalho que reflete o meu agora, minhas inquietações e afetos”, explica.

Serviço

Shows “Luedji Luna Canta Sade”, com Luedji Luna, e “Caos e Benção”, com Di Ferreira

Quando: Sábado, 29 de março

Horário: Abertura da casa às 17h / Shows a partir das 18h30

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Ingresso Solidário: Acesso mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal

Entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade do espaço

Classificação indicativa: 18 anos