Banda Sixpence None The Richer, do hit 'Kiss Me', faz show em Fortaleza

Sucesso dos anos 1990, a banda norte-americana Sixpence None the Richer fará apresentação em Fortaleza no próximo dia 1º de junho. O show será realizado na Praça de Eventos do Shopping RioMar Kennedy.

Os ingressos já estão à venda virtualmente no site Clube do Ingresso e, para compra presencial, na loja Planet CDs, da Galeria do Rock. Os preços variam entre R$ 220 e R$ 360 reais, em valores de inteira em 1º lote.

O show será com os membros originais do grupo, que incluem a vocalista Leigh Nash e o guitarrista Matt Slocum, ambos fundadores da banda.

Dono de hits como "Kiss Me”, "There She Goes” e “Don’t Dream It’s Over”, o grupo realiza turnê inédita pelo Brasil e América Latina no mês de junho. Além de Fortaleza, há shows confirmados em mais nove cidades brasileiras, incluindo Campinas, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Show Sixpence None The Richer