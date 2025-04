Filmes cearenses serão exibidos em versão da Mostra de Tiradentes na França

Um dos principais espaços de difusão e reflexão sobre o cinema brasileiro contemporâneo, a Mostra de Cinema de Tiradentes terá uma edição especial em Paris com exibição de 12 filmes que já compuseram seleções do evento — incluindo três obras dirigidas por cearenses. A iniciativa ocorre dentro da programação do festival Regards Satellites.

O evento será realizado entre os dias 3 e 7 de abril em diferentes espaços da capital francesa. A abertura da programação inclui a exibição do longa cearense "Estrada para Ythaca", de Guto Parente, Luiz Pretti, Ricardo Pretti e Pedro Diógenes, que ganhou a edição de 2010 da Mostra de Tiradentes.

O curta "Vando Vulgo Vedita", de Leonardo Mouramateus e Andréia Pires, também será exibido no evento. Além dele, um terceiro curta dirigido por cearenses compõe a seleção: a produção carioca "A Maldição Tropical", de Luisa Marques e Darks Miranda.

Com foco em obras autorais do audiovisual brasileiro e ressaltando de nomes reconhecidos a novos realizadores, a Mostra de Tiradentes apresenta na França um recorte da produção contemporânea.

A curadoria do evento em Paris é de Cléber Eduardo, Francis Vogner dos Reis e Claire Allouche. Completem a seleção os seguintes filmes:

- "É Rocha e Rio, Negro Leo", de Paula Gaitán (SP);

- "Quando Aqui", de André Novais Oliveira (MG);

- "O Quadrado de Joana", de Tiago Mata Machado (MG);

- "Pacific", de Marcelo Pedroso (PE);

- "A Vizinhança do Tigre", de Affonso Uchôa (MG);

- “Baronesa", de Juliana Antunes (MG);

- "Kickflip", de Lucca Filippin (SP);

- "Batguano", de Tavinho Teixeira (PB);

- "Saint-Denis por Lincoln Péricles, uma cinexperiência cinematográfica em curso", de Lincoln Péricles, especial que integra o projeto do cineasta e artista residente em Saint-Denis.

Durante a realização da edição de 2025 da Mostra de Tiradentes — que ocorreu entre 24 de janeiro e 1º de fevereiro na cidade mineira, tendo sido acompanhada pelo Verso —, Raquel Hallak, coordenadora geral do evento, havia ressaltado a importância da realização do evento na França.

“É uma conquista muito importante para a gente, porque nós não vamos mostrar uma edição, nós vamos mostrar o que é a Mostra de Cinema de Tiradentes no país que mais coproduz no mundo, no país mais aberto e interessado na cinematografia brasileira”, destacou.

Além da vitrine para as produções, a Mostra de Tiradentes na França também terá momentos de debate e construção de pensamento sobre cinema.

Serão realizados um debate com a pesquisadora e programadora Bia Rodovalho e a conversa "No coração da Mostra de Tiradentes: Que convergências existem entre a prática crítica e a programação deste festival de cinema?", com os curadores Cléber Eduardo e Francis Vogner dos Reis.