Wagner Moura é indicado ao prêmio de Melhor Ator no Critics’ Choice
Brasileiro disputa duas categorias no Critics’ Choice Awards 2026.
O ator Wagner Moura foi indicado ao Critics’ Choice Awards, conforme anunciado nesta sexta-feira (5). O brasileiro concorre na categoria “Melhor Ator” por sua atuação no filme "O Agente Secreto". A obra também disputa o prêmio de “Melhor Filme Internacional”.
Além disso, por seu trabalho na minissérie “Ladrões de Drogas”, da Apple TV+, Moura recebeu indicação como “Melhor Ator Coadjuvante”.
Quando acontece a premiação?
A 31ª edição do Critics’ Choice Awards será realizada no dia 4 de janeiro de 2026. No Brasil, a cerimônia será transmitida ao vivo pelo TNT e pelas plataformas digitais da HBO Max.
Veja também
Saiba tudo sobre O Agente Secreto
Ambientado no Recife de 1977, o filme O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal após anos fora em busca de tranquilidade. Ao voltar, porém, encontra uma cidade marcada por perigos e segredos inquietantes.
A produção apresenta um retrato da sociedade e da política brasileira dos anos 1970, abordando temas como repressão política, restrição de direitos e o uso da tecnologia como instrumento de controle totalitário.
Saiba tudo sobre a série Ladrões de Drogas
Baseada no livro homônimo de Dennis Tafoya, Ladrões de Drogas acompanha dois amigos de longa data, delinquentes da Filadélfia, que decidem aplicar mais um golpe ao se passarem por agentes da DEA, a agência federal de controle de narcóticos dos Estados Unidos. A dupla invade uma casa isolada no interior, acreditando tratar-se de um roubo simples.
O plano, no entanto, rapidamente ganha contornos de perigo extremo. Ao entrar no local, os dois descobrem, sem intenção, o maior corredor de narcóticos escondido na costa leste do país. A partir daí, ficam presos em um cenário de conspirações e perseguições, obrigados a lidar com as consequências de suas escolhas.
Entre decisões arriscadas e a luta pela sobrevivência, os amigos enfrentam traficantes perigosos e precisam definir até onde estão dispostos a ir para escapar com vida. Com uma trama carregada de tensão, ação e reviravoltas, a obra explora o limite entre amizade e sobrevivência em um ambiente onde qualquer erro pode ser fatal.
Veja quem concorre com os brasileiros no Critics’ Choice Awards
Melhor Ator
- Wagner Moura, "O agente secreto"
- Timothee Chalamet, "Marty Supreme"
- Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
- Joel Edgerton, "Sonhos de trem"
- Ethan Hawke, "Blue moon"
- Michael B. Jordan, "Pecadores"
Melhor Filme Internacional
- "Foi apenas um acidente"
- "A garota canhota"
- "No other choice"
- "O agente secreto"
- "Sirāt"
- "Belén"
Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
- Owen Cooper – "Adolescência" (Netflix)
- Wagner Moura – "Ladrões de drogas" (Apple TV)
- Nick Offerman – "Morte por raio" (Netflix)
- Michael Peña – "All her fault" (Peacock)
- Ashley Walters – "Adolescência" (Netflix)
- Ramy Youssef – "Mountainhead" (HBO Max)