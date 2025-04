Com artistas de destaque da música cubana, Buena Vista Social Orchestra faz show em Fortaleza

Pela primeira vez no Brasil, a Buena Vista Social Orchestra, grupo que reúne integrantes da formação original da famosa orquestra cubana Buena Vista Social Club, faz show na capital cearense no próximo domingo (6), no Teatro RioMar Fortaleza.

A apresentação na Capital faz parte de uma turnê com mais de 20 shows pelo País, muitos deles com ingressos esgotados, e terá regência e condução de Jesus “Aguaje” Ramos, maestro, trombonista, diretor artístico e compositor original do Buena Vista Social Club.

Junto a Ramos estarão, no palco, os membros originais Luis “Betun” Mariano Valiente Marin, Emilio Senon Morales Ruiz e Fabían Garcia, além de músicos convidados, que tocarão sucessos de álbuns como o premiado Buena Vista Social Club (1997).

Veja também Verso Banda Sixpence None The Richer, do hit 'Kiss Me', faz show em Fortaleza Verso Das lives ao ‘sobe e desce’ dos festivais: como o setor cultural se transformou após 5 anos da pandemia da Covid

Criado em 1996 e idealizado pelo norte-americano Ry Cooder, o Buena Vista Social Club se tornou famoso mundialmente por reunir artistas renomados da música cubana que estavam afastados dos holofotes, como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rúben Gonzáles e a cantora Omara Portuondo.

O projeto principal do grupo foi o disco autointitulado gravado em 1997, com canções que unem ritmos como bolero e danzón. O trabalho ganhou um Grammy e teve mais de oito milhões de cópias vendidos pelo mundo, gerando um novo boom da música cubana.

Um documentário sobre as gravações do álbum, dirigido pelo alemão Wim Wenders (de "Paris, Texas" e "Dias Perfeitos") ajudaria o álbum a se tornar sucesso mundial no fim da década de 90.

Serviço

Buena Vista Social Orchestra em Fortaleza

Quando: Domingo, 6 de abril de 2025

Horário: 17h (abertura da casa)

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: Vendas na bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza e no site Clube do Ingresso | Entre R$ 135 e R$ 590, a depender do setor