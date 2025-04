UFC terá programação nos equipamentos culturais aos sábados, da Casa de José de Alencar à Seara da Ciência

Se você nunca pensou em ocupar a Universidade Federal do Ceará aos sábados, é hora de mudar de ideia. A instituição agora abrirá as portas também aos fins de semana, com programação diversa e gratuita em diferentes equipamentos culturais. A ação, intitulada “UFC de Portas Abertas”, acontecerá mensalmente, com início neste sábado (5).

De 9h às 13h, espaços como o Museu de Arte da UFC, o Salão Nobre e o Auditório da Reitoria, a Seara da Ciência e a Casa de José de Alencar protagonizarão instantes preciosos de contato com a arte e a cultura. Abertura de exposição, oficinas, apresentações artísticas e até atividades escoteiras estão no roteiro, contemplando crianças, jovens, adultos e idosos. Ônibus da universidade circularão entre os campi para conduzir os visitantes.

“O projeto nasceu de um desejo nosso de fortalecer os vínculos entre a universidade e a sociedade, promovendo espaços de fruição artística e difusão da cultura”, explica Glícia Pontes, pró-reitora adjunta de Cultura da UFC. Segundo ela, a proposta é que sobretudo trabalhadoras e trabalhadores que não conseguem frequentar os equipamentos devido à limitação de horário nos dias úteis possam desfrutar da oportunidade.

Na programação do sábado de estreia, o Mauc terá a abertura da exposição “Sérgio Lima - Seis Décadas/Uma vida com arte”, com obras do renomado pintor, gravador e designer cearense. O artista retorna ao museu da UFC 32 anos após a última exposição individual na casa, rememorando a própria produção nas últimas seis décadas.

Ainda no Benfica, do outro lado da Avenida da Universidade, será possível conferir outra importante mostra. “Sementes de lutas: aqui está presente o movimento estudantil” ocupará o Espaço Cultural Bergson Gurjão Farias, com histórias da atuação da militância estudantil na UFC desde a origem da instituição a partir de uma coleção de objetos, imagens e textos.

Cinema, fotografia, saberes

O Memorial da UFC, por sua vez, ofertará a oficina de fotografia “Técnicas para o ato fotográfico com celular”, às 10h. A inscrição é por ordem de chegada, e o momento será ministrado pelo fotógrafo Éden Barbosa, que oportunizará prática fotográfica no entorno da Reitoria. Os registros estarão em uma galeria virtual no instagram do Memorial da UFC.

Já a Casa Amarela Eusélio Oliveira realizará a Mostra Infantil de Animação no Cineclube Matinê, a partir de exibições no Auditório da Reitoria da UFC. Serão exibidos o curta “O Herói, o Guerreiro e o Rola-bosta em As Aventuras no Espaço”, e uma seleção da Mostra Infantil do Dia Internacional da Animação 2024. A sessão começa às 9h.

Legenda: Casa Amarela Eusélio Oliveira realizará a Mostra Infantil de Animação no Cineclube Matinê durante o evento Foto: CAEO/Divulgação

Não é apenas o Benfica que receberá programação, contudo. No Campus do Pici, a Seara da Ciência terá a “Ciência com Arte na Melhor Idade”, com apresentação da Camerata de Cordas da UFC e do Coral do Amigos de Izaíra Silvino (CAIS).

Além disso, o público também poderá fazer observação solar com o professor Heliomárzio Moreira; o projeto Imunoensina estará presente para informar sobre vírus, doenças e vacinas; e a peça teatral “A invenção dos números” será apresentada no palco do Teatro da Seara.

Por fim, na Casa de José de Alencar, os visitantes participarão de roda de capoeira e samba de roda com o professor Márcio; e o Grupo de escoteiros que atua no equipamento oferecerá atividades como jogos, oficina de nós, exposição de materiais e equipamentos de escoteiros. A área verde estará disponível para quem quiser fazer piqueniques e curtir ao ar livre.

Aumentar o raio de alcance

A curadoria da programação é realizada pela Pró-reitoria de Cultura em parceria com os equipamentos culturais da UFC. Questionada se o novo projeto é uma espécie de Corredor Cultural – a iniciativa ocorreu pela última vez em 2023 com proposta semelhante à nova ação – Glícia Pontes situa: “Apesar de parecido, será diferente”.

“O Corredor Cultural era muito limitado à região do Benfica. Agora, teremos três pontos principais: a Seara da Ciência, na entrada do Campus do Pici; o Campus do Benfica, na região da Reitoria e do Museu de Arte da UFC; e a Casa de José de Alencar, na Messejana. É algo mais espraiado pela cidade”.

Legenda: Na Casa de José de Alencar, a área verde estará disponível para quem quiser fazer piqueniques e curtir ao ar livre. Foto: Divulgação

A vontade da Pró-Reitoria de Cultura é que o “UFC de Portas Abertas” seja permanente. Há um agendamento para a realização do projeto até o mês de julho – ainda num processo de experimentação e recepção de tipos de programações que possam surgir.

A ação também deve se somar a outras da UFC que igualmente queiram também desenvolver diálogos com a sociedade, proporcionando algum tipo de programação aos sábados junto aos equipamentos culturais.

“Temos várias iniciativas a caminho. Ainda neste ano, haverá a finalização e entrega do Plano de Cultura da UFC, elaborado a partir de um apoio do Ministério da Cultura. Será nossa principal entrega de 2025. Como Pró-Reitoria de Cultura, também participaremos dos Encontros Universitários e da Feira das Profissões, além do Fórum de Museus Universitários e o segundo Encontro de Cultura e Arte das Universidades Federais Brasileiras”, adianta.



Serviço

Primeira edição do projeto UFC de Portas Abertas

Neste sábado (5), das 9h às 13h, nos diferentes equipamentos culturais da UFC. Mais informações nas redes sociais da Pró-reitoria de Cultura da universidade