A arte de receber: mais presença, menos perfeição

Nas festas de fim de ano muitas casas se transformam em palco. Tudo precisa estar pronto, limpo, bonito e harmonioso. A toalha certa, a mesa posta, as almofadas alinhadas. Existe uma pressão para a casa estar impecável, como se o amor precisasse de um cenário perfeito para acontecer. Bora se desprender disso e focar no acolhimento?

Uma casa acolhe quando há espaço para as pessoas serem quem são. Quando o riso pode ser alto, quando um copo fora do lugar não causa desconforto e quando o tempo desacelera.

A casa que recebe de verdade não é a que impressiona, é a que abraça.

Afeto permanece na memória

No Natal e Ano Novo, isso fica ainda mais evidente. A estética pode encantar os olhos, mas é o afeto que permanece na memória. São as conversas atravessadas na cozinha, o cheiro que mistura comida e lembrança, o sofá que acomoda mais gente do que deveria com o famoso prato no colo. É ali que mora a beleza que não se compra, muito menos se planeja.

Existe algo profundamente humano em aceitar que a casa viva carrega marcas. Marcas de uso, de encontros e de histórias compartilhadas.

Uma casa perfeita demais pode até parecer bonita, mas muitas vezes falta nela o principal: presença e afeto.

Legenda: Prepare sua casa para construir boas memórias ao lado de quem você escolher receber. Foto: Acervo Pessoal

Esteja disponível ao receber

Receber é, antes de tudo, estar disponível. É olhar nos olhos, ouvir com atenção, permitir que o outro se sinta à vontade. É entender que o Natal não pede espetáculo, pede encontro. Não exige perfeição, pede verdade.

Por isso, nada de permanecer na cozinha finalizando os pratos com ansiedade, enquanto seus familiares e amigos te esperam na sala. Organize seu tempo para quando chegarem, você estar disponível ou até os convide para finalizar junto com você e crie mais esse momento de conexão.

Abre um vinho, enquanto monta a tábua de frios, brindem enquanto um coloca os pratos na mesa e assim o Natal vai acontecendo.

Organize seu tempo neste dia

Talvez o maior gesto de cuidado neste dia seja aliviar a própria cobrança. Permitir que a sua casa seja apenas o cenário e não a protagonista. Porque, no fim, ninguém se lembra se a mesa estava impecável, mas todos se lembram de como se sentiram ao chegar e de como foram acolhidos pelo seu abraço, sorriso e do cheiro gostoso de canela ou de comida saindo do forno no ar.

Neste fim de ano, que a sua casa receba com leveza. Que haja menos esforço para impressionar e mais espaço para simplesmente estar. Afinal, a verdadeira beleza de uma casa aparece quando alguém entra… e sente que pode ficar.

Finalizo com um checklist que costumo fazer aqui em casa e que tira o peso da pressa e perfeição com tudo feito ao longo do dia. Priorize os ambientes de convivência: sala, mesa, banheiro e cozinha. Deixe as superfícies como a mesinha de centro livres para que apoiem copos e taças.

Ah, guarde o que não será usado e pense no conforto antes da estética, espalhando cadeiras e puffs para que todos tenham onde sentar. Luz amarela e quente com a árvore ligada, além de um cheirinho de ambiente especial faz a diferença.

Finalize com uma trilha sonora temática e especial, lembrando sempre que uma casa acolhedora é aquela onde ninguém tem medo de errar. Curta e viva cada momento!

