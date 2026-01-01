Multidão celebra chegada de 2026 com Seu Jorge e queima de fogos em Fortaleza; veja imagens

A virada do ano em Fortaleza foi animada pelo cantor Seu Jorge na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2026. A queima de fogos durou cerca de 10 minutos.

Legenda: Seu Jorgem comandou a contagem regressiva. Foto: Fabiane de Paula.

Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h, com o cantor Marcos Lessa, seguido pela cantora Nayra Costa.

Legenda: Público recebe 2026 com festa e fogos. Foto: Fabiane de Paula.

A banda Os Transacionais deu início à noite, trazendo uma variedade de ritmos e transformando a praia em uma verdadeira arena musical, com estilos que vão do frevo a canções do músico cearense Fagner.

Legenda: Seu Jorge animou o público em Fortaleza. Foto: Fabiane de Paula.

Por volta das 20h, começou o show dos Paralamas do Sucesso, seguido pela apresentação da cantora Claudia Leitte.

Em seguida, houve a contagem regressiva com Seu Jorge, que será seguida pelos shows de Matuê e Taty Girl, encerrando a noite.

Matéria em atualização...