Multidão celebra chegada de 2026 com Seu Jorge e queima de fogos em Fortaleza; veja imagens
A virada do ano em Fortaleza foi animada pelo cantor Seu Jorge na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2026. A queima de fogos durou cerca de 10 minutos.
Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h, com o cantor Marcos Lessa, seguido pela cantora Nayra Costa.
A banda Os Transacionais deu início à noite, trazendo uma variedade de ritmos e transformando a praia em uma verdadeira arena musical, com estilos que vão do frevo a canções do músico cearense Fagner.
Por volta das 20h, começou o show dos Paralamas do Sucesso, seguido pela apresentação da cantora Claudia Leitte.
Em seguida, houve a contagem regressiva com Seu Jorge, que será seguida pelos shows de Matuê e Taty Girl, encerrando a noite.
