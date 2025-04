10 destaques para conferir na programação Bienal do Livro do Ceará 2025

É tempo de Bienal Internacional do Livro do Ceará. Na 15ª edição, o evento tem como tema “Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura”, e acontecerá a partir desta sexta-feira (4) até o dia 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará. No roteiro, uma porção de atividades imperdíveis.

O Verso listou 10 pontos para você ficar atento na programação do evento e não perder nada. A seleção contempla desde ações para o público infantil até aguardados encontros com escritoras e escritores, além da possibilidade de saber mais sobre gastronomia, moda e outros assuntos a partir tanto da leitura de livros quanto de ações práticas.

Veja nossos destaques:

Diferentes espaços para crianças

Que a infância é o território ideal para semear a literatura, disso ninguém duvida. Oportunizar espaços para essa fruição é uma das tônicas da Bienal, com três seções específicas para o eixo Literatura e Infância. Apresentação de espetáculos, mediação literária, bate-papo com escritoras e escritores e ações culturais podem ser vivenciados por pais e filhos.

Legenda: Três seções específicas no evento são voltadas para o eixo Literatura e Infância Foto: Kid Júnior

Até os bebês têm oportunidade de participar por meio do trabalho de profissionais qualificados em apresentar a palavra aos pequenos. As salas do 1ª Mezanino Oeste do Centro de Eventos do Ceará serão sede das atividades durante todos os dias de programação.

Explosão da cultura geek

Nerds, otakus e toda fartura de adeptos da cultura geek serão felizes na Bienal do Livro. A cada ano dedicando mais atenção a esse público, o evento volta a priorizá-lo por meio de roda de conversa, debates e, claro, livros e mais livros na feira.

A mesa “Entre Fandoms e Livrarias: Como o Mercado Editorial se Reinventa a partir da Cultura Pop” é um dos destaques nessa seara. A roda de conversa “Cordel Geek: releituras criativas entre o sertão e o mundo mágico” é outra atividade afim. Em resumo, um prato cheio de possibilidades para a cultura pop seguir viva.

Aprender com Mestres da Cultura

Saberes tradicionais e passados de geração em geração ganham novo coro com a presença de Mestres e Mestras da Cultura na Bienal. No eixo “Oralidades, Ancestralidades, Mestras e Mestres da Cultura”, o público pode conferir, de perto, a riqueza de vivências que ultrapassam o lugar-comum e nos reconectam a raízes profundas.

Legenda: Mestra Pajé Raimunda Tapeba é uma das participantes do evento Foto: Helene Santos

Narrativas Orais e o Sagrado, Artes da Tradição Oral e oficina de cordel compõem o roteiro. Entre os nomes mais importantes, estão Mestra Pajé Raimunda Tapeba, Rouxinol do Rinaré, Mãe Telma, Mestra Dina, Mestre Zé Pio e Mestra Ana da Rabeca, entre outros.

Histórias fantásticas do Ceará

Lendas e histórias fantásticas do Ceará contadas de um jeito que você nunca viu são outra excelente pedida na programação da Bienal. O conteúdo pode ser conferido tanto por meio de folhetos de cordel quanto mediante a participação de narradores e mediadores de leitura.

Causos como o do touro endiabrado do sertão de Alto Santo, do fantasma dos Inhamuns e das lavadeiras da Rua do Açude e a cobra misteriosa devem, além de chamar a atenção da audiência, aproximar temas como História, Memória, Cultura Popular e Horror.

Comer com os olhos e com os livros

Literatura e Gastronomia podem andar juntas? Não só podem, como efetivamente integram a programação da Bienal. Atividades como “As receitas que não foram escritas”, com a participação de vários importantes da gastronomia cearense, ressaltam a importância do assunto para quem for conferir o evento de perto.

Legenda: Mattu Macedo está à frente de atividades envolvendo Literatura e Gastronomia Foto: Divulgação

Além disso, conduzido pelo Mercado AlimentaCE e a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, o espaço “Literatura e Cultura Alimentar” contará com rodas de conversa, aula-show e diálogos literários que conectam memória, identidade e resistência alimentar.

Atrações internacionais

Já pensou em estar pertinho de escritoras e escritores não-residentes no Brasil, mas presentes nas páginas de alguns de seus livros favoritos? Atrações internacionais na Bienal promovem a valiosa oportunidade dessa conexão bem próxima.

O português Afonso Cruz, a cubana Teresa Cárdenas e a brasileira radicada nos Estados Unidos, Bruna Dantas Lobato, são alguns dos nomes confirmados. Eles devem reforçar o contato com o público por meio de conversas sobre o lugar da literatura nas diferentes culturas mundiais e como narrar histórias que, de tão particulares, tornam-se universais.

Bienal Ceará Adentro

Uma das atividades mais bonitas da Bienal é, sem dúvida, a Bienal Ceará Adentro. É quando escritoras, escritores e público conseguem desbravar os meandros da literatura em espaços para além do Centro de Eventos do Ceará, num movimento de itinerância e contato.

Histórias de resistência LGBTQIA+, Como ver uma floresta, Mulheres Negras no Centro da Narrativa, ecos da diáspora negra entre Brasil e Cuba, entre outros assuntos, serão trabalhados em praças como Aquiraz, Paracuru, Fortim e diferentes bairros de Fortaleza.

Entre livros e roupas

Desfiles e oficinas em meio a estantes e estantes de livros: quando o assunto é Moda, a Bienal do Livro do Ceará também reserva generoso espaço na programação para contemplar tendências, discussões e toda a densidade temática que o assunto pede.

Os desfiles “Funesta: mulheres à sombra d’água” e “Iracemas: mulheres à beira-luz” são bons exemplos de como as ações tomarão o espaço da Bienal. Na seara das oficinas, acontecerão “Arpilharia e Literatura”, “Folhas Bordadas com Palavras” e “Aquarela com café”.

Lançamento de livros

Como de praxe, vários e vários lançamentos marcam a Bienal do Livro do Ceará. Obras de ficção, não-ficção, cordéis, revistas e grande variedade de publicações permitem aos visitantes um interessante mergulho no que há de mais novo saindo no mercado.

Recém-saídos das editoras, os títulos envolvem diferentes temas e promovem conversas e debates acerca dos assuntos trabalhados. O resultado: páginas autografadas e muitas trocas capazes de perdurar pela vida.

Mesas, debates e encontro com escritores

Outro dos grandes momentos da Bienal envolve a confluência entre mesas, debates e encontros com escritoras e escritores. A chance é perfeita para estreitar laços não apenas com os próprios autores, mas com o público em si por meio da emoção da palavra.

As atividades acontecem nas diferentes salas e espaços do Centro de Eventos, cobrindo toda a programação, da manhã à noite. A Mesa da Curadoria, na Arena Henriqueta Galeno, merece destaque por ser um espaço dedicado somente as ações dessa natureza, com nomes como Socorro Acioli, Andrea Del Fuego, Jarid Arraes e Auritha Tabajara.



Serviço

XV Bienal Internacional do Livro do Ceará

De 4 a 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz). Mais informações por meio do site do evento