Bienal do Livro do Ceará 2025 destaca a produção de mulheres; confira atrações nacionais e internacionais

Aguardado evento do calendário cultural do Estado, a Bienal Internacional do Livro do Ceará já tem data para acontecer: de 4 a 13 de abril deste ano no Centro de Eventos. A informação, junto a outros detalhes do projeto, foi divulgada durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6) na Biblioteca Pública do Ceará (Bece).

Socorro Acioli, Aline Bei, Jarid Arraes, Ana Miranda, Auritha Tabajara, Geni Nuñez, Elisa Lucinda, Micheline Veruschk, entre outras, são algumas atrações confirmadas. A multiplicidade de mulheres se dá em conformidade com o tema do evento neste ano: “Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura”.

A curadoria também é inteiramente feminina, formada pelas escritoras Sarah Diva Ipiranga, nina rizzi, Amara Moira e Trudruá Dorrico, sob a coordenação geral de Maura Isidório – orientadora da Célula de Livro, Leitura e Literatura e coordenadora de Formação, Livro e Leitura da Secretaria da Cultura. Em entrevista, a gestora explica o porquê da temática.

Legenda: Neste ano, 18 espaços ocuparão o Centro de Eventos do Ceará com temáticas e atividades relacionadas ao livro e à literatura Foto: Kid Júnior

“Em 2023, quando começamos a pensar o tema da Bienal, a secretária da Cultura, Luísa Cela, me perguntou se eu já tinha pensado algo, e eu disse que sim. Na 15ª edição, a gente tem que trabalhar toda a luta das mulheres, o processo de pensar, de existir, a dificuldade de acesso à educação, ao produzir, ao publicar”, enumera.

“Tudo isso, quando convidamos a curadoria, foi levado em consideração por eles, que pensaram em como a gente pode traduzir toda essa luta e também das mulheres consideradas bruxas, queimadas pelos conhecimentos ancestrais. São inúmeras dificuldades relacionadas ao direito de existir por ser mulher. É uma relação, portanto, entre elas e os Direitos Humanos, de pensar, de existir, de falar”, completa.

Legenda: Da esquerda para a direita, as curadoras nina rizzi, Amora Moira e Sarah Diva ao lado da coordenadora da Bienal, Maura Isidro, durante lançamento da 15ª edição do evento Foto: Jeny Sousa

Com programação inteiramente gratuita, o evento também trará nomes como Jeferson Tenório, Stênio Gardel, Andrea del Fuego, Lira Neto, Mohamed Sarr e outros. Entre as atrações internacionais, estão o português Afonso Cruz e a cubana Teresa Cárdenas, além de Bruna Dantas Lobato, brasileira radicada nos Estados Unidos.

Espaços na Bienal

Em conformidade com as edições anteriores, nesta também haverá multiplicidade de espaços. Serão 18 no total. Literatura e Infâncias, Literatura e Juventudes, Oralidades, Ancestralidade, Mestres e Mestras da Cultura, Praça do Cordel, Ilustração, Literatura e Moda, entre outros, devem levar diferentes públicos ao Centro de Eventos.

Legenda: Feira de livros é um dos destaques da programação do evento Foto: Yuri Juatama/Divulgação

No espaço Literatura e Cultura Alimentar, por exemplo, será abordada a riqueza dos alimentos e as narrativas deles como cultura. Já em O Livro e seus mercados, representantes do mercado editorial, livreiros e autores debaterão sobre a atual situação do livro no país. Lançamentos, visitação escolar e Bienal Adentro completam o panorama de atividades.

100 mil títulos é o número estimado de livros na XV Bienal do Livro do Ceará

A sempre querida Feira de Livros, claro, também não poderia faltar. Todos os 188 estandes destinados à exposição, venda de obras e representações internacionais e institucionais já foram devidamente alocados. Participarão diretamente 34 editoras, com mais de 400 editoras representadas pelas 25 livrarias e 32 distribuidores de livros.

Quanto à totalidade de títulos, serão expostos mais de 100 mil títulos, ultrapassando 200 toneladas de livros à disposição do público visitante. Em números, a última edição da Bienal, em novembro de 2022, atraiu mais de 400 mil visitantes em 10 dias, com programação que incluiu mais de 700 atividades culturais e alcançou um volume de vendas de R$ 11,4 milhões.

Bienal antes da Bienal

Outra ação do evento que seguirá neste ano é a Pré-Bienal do Livro do Ceará, com série de ações culturais e educativas nas escolas, fortalecendo o vínculo entre professores, funcionários e alunos e preparando o terreno para os dias oficiais do evento.

Legenda: Bibliotecas comunitárias são alguns dos espaços contemplados na ação Pré-Bienal do Livro Foto: Divulgação

A primeira atividade acontecerá em 14 de fevereiro, durante o evento Social Massa – uma articulação com a Associação União de Jovens do Vicente Pinzón – e a segunda no dia seguinte, 15 de fevereiro, com uma edição da Quadra Literária da Bece.

Bibliotecas Comunitárias e Cozinhas Solidárias, com ação integrada ao Ceará Sem Fome, igualmente serão contempladas. Contação de histórias, saraus, rodas de conversa e oficinas de desenho, zine e escrita criativa fazem parte da programação.

> Confira todos os escritores e escritoras já confirmados

Ademario Ribeiro

Afonso Cruz (internacional)

Airton Souza

Aline Bei

Ana Miranda

Andrea del Fuego

Argentina Castro

Auritha Tabajara

Bruna Dantas Lobato (brasileira radicada nos Estados Unidos)

Bruna Karipuna

Bruna Santiago

Eliana Alves Cruz

Eliane Marques

Elisa Lucinda

Francy Baniwa

Geni Nuñez

Helena Vieira

Jarid Arraes

Jeferson Tenório

Lino Arruda

Lira Neto

Luiza Romão

Micheline Veruschk

Mohamed Sarr

Socorro Acioli

Sony Ferseck

Stênio Gardel

Teresa Cárdenas (internacional)

Txai Surui

Verónica Valenttino