CAPTEI: CEI Olga e Parsifal Barroso - Seis Anos Transformando Vidas em Caucaia

Na manhã de quinta-feira, 27, o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso, o maior de Caucaia, celebrou seis anos de impacto na vida de mais de 1.750 crianças.

Localizado no bairro Araturi, o CEI, fruto de uma parceria entre o Instituto Myra Eliane e a Prefeitura Municipal, atende atualmente 509 pequenos em período integral, oferecendo educação das 7h às 16h para crianças de 2 a 5 anos e 11 meses.

A festa de aniversário contou com a presença do presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, e autoridades locais, destacando o compromisso da unidade com valores fundamentais. O CEI adota o projeto "Valores Humanos na Educação", que propaga amor, paz, verdade e não violência, sempre alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Com uma abordagem inovadora e acolhedora, o CEI não apenas educa, mas também forma cidadãos conscientes e solidários, provando que é possível construir um futuro melhor através da educação de qualidade.

