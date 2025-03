Caso Vitória: defesa questiona legalidade de depoimento de suspeito e confissão pode ser invalidada

Maicol Sales dos Santos confessou à Polícia que agiu sozinho ao assassinar Vitória Regina, 17, em Cajamar, na Grande São Paulo, no início deste mês de março.

No vídeo da confissão, acessado pelo Fantástico, da TV Globo, o suspeito disse que atacou a jovem com golpes de faca após uma discussão entre os dois no carro dele.

A defesa de Maicol alega que ele pode ter sido coagido e deve pedir a anulação da confissão, principalmente por ele não ter advogado presente no depoimento.

Vitória desapareceu no dia 26 de fevereiro, enquanto retornava do trabalho para casa.

Ela foi vista pela última vez descendo de um ônibus. No celular de Maicol, a perícia encontrou imagens e dados que mostravam que ele sabia os passos da vítima e exatamente onde ela estaria no momento em que apareceu oferecendo carona para ela.

O suspeito argumentou que Vitória entrou no carro dele por vontade própria e que os dois haviam se relacionado apenas uma vez, mas que a vítima ameaçava contar à esposa dele sobre o caso.

Ainda nas palavras do suspeito, os dois teriam tido uma discussão, e ele teria sido agredido pela adolescente. Em resposta, ele a golpeou com uma faca.

Os peritos, no entanto, não encontraram vestígio de sangue ou fios de cabelo nos bancos do veículo, apenas uma possível mancha de sangue e um cabelo no porta-malas.

Maicol se defendeu dizendo que limpou a área e jogou a faca utilizada no crime em um rio.

O suspeito disse ainda que enterrou a jovem no terreno baldio, mas o corpo foi encontrado sobre o solo e em um local diferente do que foi indicado por ele.

Quem é Maicol Santos?

Maicol Antônio Sales dos Santos, 26, é mecânico e não tinha antecedentes criminais.

Ele também não tinha relacionamento direto com a família de Vitória, segundo o Estadão, e o contato mais próximo tido foi com um irmão da vítima, quando os dois estudavam na mesma escola, anos atrás.

Durante as investigações sobre o caso, a Polícia concluiu que ele desenvolveu uma "obsessão" pela jovem.

Relembre o caso

Vitória desapareceu no dia 26 de fevereiro deste ano, após sair do trabalho em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Ela foi vista pela última vez descendo de um ônibus e chegou a relatar para uma amiga, por mensagem de áudio, que sentia estar sendo perseguida por dois homens.

O corpo da adolescente foi encontrado com marcas de violência em um terreno baldio a cerca de cinco quilômetros da casa dela.

Peritos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo apontaram que a causa da morte foi choque hipovolêmico, provocado por intensa hemorragia decorrente das facadas sofridas pela vítima.