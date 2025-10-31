Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto da médica Laura Campos, que é perseguida há quatro anos por um stalker

País

Médica é perseguida há mais de quatro anos por ex-paciente no Distrito Federal

Agressor já foi internado duas vezes, mas volta a procurá-la após altas médicas

04 de Outubro de 2025
Apóstolo Luiz Henrique revelou a denúncia de

PontoPoder

Deputado cearense revela estar sob medida protetiva após ser vítima de 'stalker' durante meses

Apóstolo Luiz Henrique aponta que suspeito fez acusações caluniosas via redes sociais e chegou a ir à Alece e à igreja dele para gravar conteúdo calunioso

05 de Junho de 2025
Vitória era uma jovem de 17 anos com cabelo preto liso e longo. Na foto, ela está maquiada

País

Caso Vitória: defesa questiona legalidade de depoimento de suspeito e confissão pode ser invalidada

Maicol Sales dos Santos confessou que agiu sozinho ao atacar Vitória

24 de Março de 2025
Imagem da jovem Vitória sorrindo e fazendo selfie, usando camiseta do Superman, com cabelo longo e liso em ambiente interno. Ela foi morta em Cajamar, na Grande São Paulo.

País

Caso Vitória: suspeito confessa ter matado jovem de 17 anos em Cajamar (SP)

Maicol Sales dos Santos agiu sozinho e delegado ressaltou características psicológicas do suspeito

18 de Março de 2025
Daiane Priscila Szlachta Terrez

País

Veja o que se sabe sobre stalker presa por perseguir dentista e noiva por mais de 5 anos

Ex-paciente perseguiu o profissional pessoalmente e pela internet por mais de cinco anos

10 de Fevereiro de 2025
Stalking

País

Mulher é presa após perseguir dentista e a namorada dele após consulta, em Santa Catarina

Caso começou a ocorrer ainda antes da pandemia e interferia no dia a dia das vítimas

05 de Fevereiro de 2025
Kawara Welch. Presa por stalkear médico, Kawara Welch acreditava ter relacionamento amoroso com vítima

País

Presa por stalkear médico, Kawara Welch acreditava ter relacionamento amoroso com vítima

Ela teria chegado e enviar 1.300 mensagens e ligar 500 vezes em um mesmo dia para o homem e a família dele

21 de Maio de 2024
Polícia Civil

Segurança

Preso suspeito de stalkear ex-namorada em Guaiúba; homem usou 38 telefones para perseguir a vítima

Mulher de 25 anos sofreu violência psicológica após homem não aceitar o fim da relação

13 de Abril de 2023
Bruno César Roxo Ferreira, acusado de perseguir e ameaçar mulher na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

País

Empresário é preso por extorquir e perseguir mulher após término no Rio de Janeiro

Acusado teria ameaçado ir até a escola em que a filha da vítima estuda

02 de Março de 2023
Homem é preso por perseguir a ex com arma de fogo, na Vila Peri

Segurança

PM prende suspeito de perseguir a ex-companheira com arma de fogo, em Fortaleza

Homem chegou à ir até o trabalho da vítima para coagir seus colegas

14 de Fevereiro de 2023
