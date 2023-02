PM prende suspeito de perseguir a ex-companheira com arma de fogo, em Fortaleza

Suspeito de perseguir a ex-companheira portando uma arma de fogo, um homem de 38 anos foi preso em flagrante na Vila Peri, em Fortaleza, nessa segunda-feira (13). O acusado foi levado por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a perseguição teria começado ainda no sábado (11) porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Nesse período, o homem chegou a ir ao local de trabalho da vítima, de 44 anos, para conversar com ela e coagir os colegas de trabalho.

Uma equipe da Polícia Militar foi designada para acompanhar o caso, localizando e prendendo o homem. Ele foi detido em casa.

No momento da captura, o suspeito estava com uma arma, utilizada para ameaçar a vítima no período da perseguição. A arma, que tinha a numeração raspada e cinco munições de calibre 38, foi levada junto ao homem para a DDM.

Na unidade, o acusado, que não possui antecedentes criminais, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e perseguição. O homem ainda poderá ser indiciado pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e injúria. A Polícia permanece investigando o caso.