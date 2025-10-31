Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Carros, arma e aparelhos celulares apreendidos em operação

Segurança

Criminosos sequestram pastora, são perseguidos e confrontam polícia em Fortaleza

Homens tentaram fugir a pé do local do crime

João Lima Neto 04 de Abril de 2025
Lutador de jiu-jitsu morto na Vila Peri

Segurança

Lutador de jiu-jitsu é morto a tiros no bairro Vila Peri, em Fortaleza

Agentes da Polícia Civil investigam o caso

Redação 16 de Julho de 2024
Troca de tiros aconteceu depois de uma tentativa de assalto na Vila Peri

Segurança

PM e suspeito morrem em troca de tiros durante tentativa de assalto na Vila Peri

Policial, que estava na reserva remunerada da PM, reagiu à ação de criminosos

Redação 15 de Março de 2024
Uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que realizava diligências pelo bairro, abordou quatro homens que “se passavam por funcionários de uma empresa de internet”

Segurança

Funcionário de empresa de internet é preso furtando cabos em Fortaleza

Outros três suspeitos foram abordados com materiais para remoção dos fios

Redação 16 de Dezembro de 2023
Print de vídeo em que mãe e filha são baleadas no bairro Vila Peri

Segurança

Mãe e filha são baleadas em tentativa de latrocínio em Fortaleza

A filha, de 21 anos, se encontra em estado grave no Instituto Doutor José Frota (IJF)

Redação 03 de Outubro de 2023
Cachorro caique

Ceará

Câmera de segurança flagra homem agredindo cachorro com paulada no bairro Vila Peri

O animal estava próximo a uma calçada quando o homem o agrediu

Redação 23 de Maio de 2023
Homem é preso por perseguir a ex com arma de fogo, na Vila Peri

Segurança

PM prende suspeito de perseguir a ex-companheira com arma de fogo, em Fortaleza

Homem chegou à ir até o trabalho da vítima para coagir seus colegas

Redação 14 de Fevereiro de 2023
Momento em que adolescente são atropeladas

Ceará

Ciclistas adolescentes são atropeladas e motorista foge, em Fortaleza

Uma das jovens está em estado grave, de acordo com familiares. O motorista se apresentou à Polícia após abandonar o veículo

Redação 28 de Outubro de 2022
Vigilante é baleado e morto na presença do filho ao reagir a assalto em Fortaleza

Segurança

Vigilante é baleado e morto na presença do filho ao reagir a assalto em Fortaleza

Vítima morava há mais de 20 anos em São Paulo, onde trabalhava em um condomínio residencial, e estava no Ceará passando férias

Redação 17 de Dezembro de 2021
Carro deixando o posto após abastecimento

Segurança

Motorista abastece em posto na avenida Osório de Paiva e foge sem pagar; veja vídeo

Imagens de câmera de segurança do estabelecimento registram o momento da fuga, nessa sexta-feira (15)

Redação 16 de Outubro de 2021
