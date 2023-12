Funcionário de empresa de internet é preso furtando cabos em Fortaleza

Um homem foi preso em flagrante suspeito de furto de fios, no bairro Vila Peri, em Fortaleza, na tarde deste sábado (16). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele é funcionário de uma empresa de internet e estaria retirando o material de forma irregular.

O suspeito foi identificado como Jadson Freitas Santos, de 30 anos. Uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que realizava diligências pelo bairro, abordou quatro homens que “se passavam por funcionários de uma empresa de internet” e estariam realizando um serviço em um poste, mas de forma irregular.

Com o grupo, foram apreendidos uma serrinha, uma tesoura industrial, uma escada e um veículo.

Os quatro suspeitos foram conduzidos para o 30º Distrito Policial, no Jangurussu, onde Jadson foi autuado em flagrante pelo crime de furto. A reportagem questionou à SSPDS se os demais suspeitos também foram autuados e aguarda retorno.

“A Polícia Civil segue com as investigações em andamento com o objetivo de elucidar todas as informações acerca do caso”, completa a nota da Secretaria.

Veja também

Furtos recorrentes

Entre janeiro e outubro deste ano, 1.834 metros de fios e cabos foram apreendidos em ações das Forças de Segurança do Ceará.

Já os furtos reduziram 27,36% no mesmo período: ao todo, foram 300 casos, contra 413 nos 10 primeiros meses de 2022.

A SSPDS destaca que o furto ou roubo de cabos, fios elétricos ou de telecomunicações atenta contra a segurança e o funcionamento de serviços de utilidade pública. Quando os materiais são comercializados clandestinamente a terceiros, ocorre também o crime de receptação.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. Denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.