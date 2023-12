Homem é preso em flagrante com mais de 200 réplicas de produtos importados e armas de fogo

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, no bairro Genibaú, em Fortaleza, nesta sexta-feira (15) um homem de 31 anos suspeito do crime de posse irregular de arma de fogo e crime contra a propriedade industrial.

O suspeito, identificado como Franciberg Barroso do Nascimento, era quem coordenava o esquema, segundo investigações das autoridades policiais. A ocorrência foi resultado de um processo de apuração que começou após recuperação de um celular roubado.

A PCCE afirma que o aparelho estava sendo vendido em uma loja no Genibaú. Ao chegarem ao local, os policiais civis perceberam que diversos artigos de vestuário falsificados eram comercializados.

O homem foi preso em flagrante como resultado das investigações. Além dele, foram apreendidos 246 réplicas de produtos de marcas importadas, incluindo roupas, sandálias e tênis. Outros materiais encontrados pela polícia foram uma arma de fogo e 26 munições.

Todos os objetos serão periciados, enquanto o suspeito foi encaminhado para o 27º Distrito Policial (DP), no bairro Henrique Jorge, também em Fortaleza. A PCCE destaca ainda que mantém as investigações abertas para identificar outros participantes da ação criminosa.