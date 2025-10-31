A suspeita tem mais de 100 mil seguidores e esbanjava vida de luxo na internet.
Coordenada pela Polícia Civil de SC, a investigação começou após uma vítima ter transferido R$ 270 mil para os criminosos
Defesa da influenciadora acusa ex-miss bumbum de difamação em rede nacional
O diretor-executivo da Rafas Tours afirmou que acordos de reembolso têm sido feitos, responsabilizou o operador e disse sempre estar à disposição
Homem é apontado como pilar técnico de organização criminosa especializada em roubar e revender informações sensíveis
O trio seria responsável por uma empresa de fachada na capital cearense, que teria lucrado mais de R$ 4,6 milhões com o esquema criminoso, segundo o Ministério Público
A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) recebeu mais de 600 denúncias só neste ano
Um Fundo de Investimento denunciou o empresário à Polícia Civil de São Paulo, há mais de 2 anos, por uma suposta fraude ao mercado financeiro. O inquérito foi transferido para a Polícia Civil do Ceará
Quando os policiais chegaram ao local se depararam com o suspeito mexendo no notebook, utilizando sistemas e aplicativos específicos para aplicar os golpes