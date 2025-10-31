Diário do Nordeste
Imagem de uma mulher sorridente usando óculos escuros, blusa azul e roupa amarela, tirando selfie com celular, ao lado de um policial da DEIC no interior de uma casa.

Zoeira

Influenciadora é alvo de operação contra estelionato e lavagem de dinheiro na Bahia

A suspeita tem mais de 100 mil seguidores e esbanjava vida de luxo na internet.

Geovana Almeida* 28 de Outubro de 2025
veja

Segurança

Operação prende no CE suspeitos de golpe do 'falso advogado' contra vítimas de Santa Catarina

Coordenada pela Polícia Civil de SC, a investigação começou após uma vítima ter transferido R$ 270 mil para os criminosos

Geovana Almeida* 23 de Outubro de 2025
Rayane é conhecida por ser namorada do cantor Belo

Zoeira

Treta em 'A Fazenda 17': equipe de Rayane Figliuzzi anuncia ação contra Carol Lekker

Defesa da influenciadora acusa ex-miss bumbum de difamação em rede nacional

Redação 23 de Setembro de 2025
Imagem do aeroporto de Fortaleza.

Segurança

Clientes denunciam empresa de turismo em Fortaleza por estelionato; diretor nega

O diretor-executivo da Rafas Tours afirmou que acordos de reembolso têm sido feitos, responsabilizou o operador e disse sempre estar à disposição

Bergson Araujo Costa 22 de Setembro de 2025
Imagem mostra youtuber Felca, sobre fundo cinza, ilustrando prisão de prende hacker suspeito de fornecer dados usados para ameaçar Felca

Pernambuco

Polícia prende hacker suspeito de fornecer dados usados para ameaçar Felca

Homem é apontado como pilar técnico de organização criminosa especializada em roubar e revender informações sensíveis

Redação 16 de Setembro de 2025
Fogo de cumprimento de mandado durante a Operação Entre Lobos, divulgada pelo Ministério Público de Santa Catarina. Policias analisam documentos em uma residência

Segurança

Quem são as advogadas e o cientista da computação presos em Fortaleza por golpes contra idosos

O trio seria responsável por uma empresa de fachada na capital cearense, que teria lucrado mais de R$ 4,6 milhões com o esquema criminoso, segundo o Ministério Público

Messias Borges 24 de Julho de 2025
Foto de policiais vasculhando um imóvel durante a Operação Entre Lobos, deflagrada pelo Ministério Público de Santa Catarina

Segurança

Duas advogadas e marido de uma delas são presos em Fortaleza por aplicarem golpes contra idosos

Uma empresa de fachada sediada na capital cearense faturou mais de R$ 4,6 milhões com o esquema criminoso. A quadrilha teria feito mais de 215 vítimas em vários estados brasileiros

Messias Borges 22 de Julho de 2025
golpe web deeb wep falso advogado

Segurança

Venda de logins e senhas na 'dark web' impulsiona golpe do falso advogado no Ceará

A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) recebeu mais de 600 denúncias só neste ano

Emanoela Campelo de Melo 21 de Julho de 2025
Imagem do empresário Rafael Elisario Ferreira, preso em flagrante por dirigir alcoolizado e provocar acidente que terminou com a morte do jovem Kauã Oliveira Guedes, em Fortaleza

Segurança

Empresário que matou jovem de 18 anos em colisão em Fortaleza já era investigado por estelionato

Um Fundo de Investimento denunciou o empresário à Polícia Civil de São Paulo, há mais de 2 anos, por uma suposta fraude ao mercado financeiro. O inquérito foi transferido para a Polícia Civil do Ceará

Redação 24 de Junho de 2025
preso golpe aposentados barra do ceara flagrante

Segurança

Golpes em aposentados: homem é preso em flagrante por estelionato na Barra do Ceará

Quando os policiais chegaram ao local se depararam com o suspeito mexendo no notebook, utilizando sistemas e aplicativos específicos para aplicar os golpes

Redação 14 de Junho de 2025
