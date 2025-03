Homem suspeito de aplicar golpes em vítimas no Ceará é preso em condomínio de luxo em Joinville

Um homem de 50 anos, suspeito de crimes de estelionato registrados no município de Juazeiro do Norte, no Ceará, foi preso nessa quinta-feira (6) em um condomínio de alto padrão em Joinville (SC). O mandado de prisão preventiva contra o homem foi cumprido durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC). Ele estava foragido da Justiça desde o ano de 2023.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o homem era gerente de uma concessionária de veículos em Juazeiro do Norte e se aproveitava de sua função para praticar golpes que rendiam prejuízos aos clientes. Ele fez mais de 10 vítimas e passou a ser investigado pelo crime de estelionato.

Conforme investigações coordenadas pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, o suspeito realizava a venda de veículos das vítimas e se apropriava dos valores recebidos, assim como fazia a venda de veículos para diversas pessoas, ficando com o dinheiro recebido e não realizando a entrega dos automóveis.

Prisão

A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o homem em São Francisco do Sul, litoral de Santa Catarina, após troca de informações entre a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e a Delegacia de Combate ao Estelionato de Joinville.

Os policiais civis capturaram o suspeito em um condomínio de luxo em Joinville nesta quinta (6). O homem encontra-se à disposição da Justiça de Santa Catarina para posteriormente ser encaminhado ao Ceará.