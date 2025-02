Mulher é presa em flagrante ao tentar comprar moto com documento falso em Fortaleza

Uma mulher e três homens foram presos nessa quarta-feira (26), suspeitos de tentar financiar uma moto com documento falso em uma concessionária de Fortaleza. O grupo foi capturado no bairro Couto Fernandes, após o caso ser denunciado à Polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), investigadores do 13º Distrito Policial receberam a denúncia de que uma mulher estaria tentando comprar o veículo em uma concessionária com o documento de outra pessoa. A equipe, então, foi ao local e fez campana na porta até abordar os suspeitos.

Na abordagem, a mulher, de 44 anos, foi presa em flagrante. Depois, outros três homens, dois deles com 27 anos e outro com 45 anos, também foram presos, apontados como participantes do plano criminoso.

Prisões

Os suspeitos foram conduzidos para o 13º DP, onde foram autuados pelos crimes de estelionato e uso de documento falso.

Um dos presos, de acordo com a Polícia, já respondia por tentativa de estelionato.

