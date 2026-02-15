Dois adolescentes morrem em acidente de moto ao voltarem da escola no interior do CE

Uma moto com três adolescentes colidiu com um carro que trafegava no sentido contrário, em Boa Viagem, interior do Ceará, na tarde da última sexta-feira (13). O choque deixou dois deles mortos e um ferido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os dois que não resistiram à colisão tinham 14 anos. Um terceiro foi socorrido para um hospital da região e sobreviveu, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) atenderam à ocorrência. A investigação sobre o caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem.

Jovens voltavam para casa da escola

Os três jovens estavam voltando do colégio para casa quando colidiram com o veículo. No Instagram, a Escola Estadual de Educação Profissional (EEP) Venceslau Vieira Batista lamentou a tragédia.

"A EEEP Venceslau Vieira Batista lamenta profundamente o acidente ocorrido com dois alunos no retorno às suas residências. Neste momento de imensa dor e tristeza, a escola se solidariza com as famílias, amigos e toda a comunidade escolar, colocando-se à disposição para oferecer o apoio necessário e todo o suporte possível. Que Deus conforte o coração de todos", escreveu.