Dois adolescentes morrem em acidente de moto ao voltarem da escola no interior do CE

Um terceiro jovem ficou ferido e está internado; o trio estava em uma mesma motocicleta que bateu de frente com um carro.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Fachada da Delegacia de Boa Viagem
Legenda: O caso está a cargo da Delegacia de Boa Viagem.
Foto: Reprodução/Google Maps.

Uma moto com três adolescentes colidiu com um carro que trafegava no sentido contrário, em Boa Viagem, interior do Ceará, na tarde da última sexta-feira (13). O choque deixou dois deles mortos e um ferido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os dois que não resistiram à colisão tinham 14 anos. Um terceiro foi socorrido para um hospital da região e sobreviveu, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) atenderam à ocorrência. A investigação sobre o caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem.

Jovens voltavam para casa da escola

Os três jovens estavam voltando do colégio para casa quando colidiram com o veículo. No Instagram, a Escola Estadual de Educação Profissional (EEP) Venceslau Vieira Batista lamentou a tragédia.

"A EEEP Venceslau Vieira Batista lamenta profundamente o acidente ocorrido com dois alunos no retorno às suas residências. Neste momento de imensa dor e tristeza, a escola se solidariza com as famílias, amigos e toda a comunidade escolar, colocando-se à disposição para oferecer o apoio necessário e todo o suporte possível. Que Deus conforte o coração de todos", escreveu.

