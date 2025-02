Mulher é presa após furtar cervejas e copos americanos de supermercado em Juazeiro do Norte

Uma mulher foi presa após furtar 15 latas de cervejas, três copos americanos e dois chinelos de um supermercado em Juazeiro do Norte, no cariri cearense, na tarde dessa terça-feira (25). A suspeita de 55 anos tentou sair do estabelecimento comercial sem pagar, momento em que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada durante um patrulhamento.

A suspeita foi detida ainda no supermercado, localizado no bairro São José, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Autuada em flagrante

Os agentes de segurança conduziram a mulher à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde ela foi autuada em flagrante pelo crime de furto. Ainda conforme a SSPDS, a unidade policial seguirá a investigação do caso.

O objetivo das forças de segurança é identificar se a suspeita participou em outras atividades ilícitas na região.

