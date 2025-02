Justiça proíbe paredões de som no Carnaval de São Benedito 2025; entenda

A Justiça proibiu o uso de paredões de som durante o Carnaval de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, Interior do Ceará. A decisão atende de forma parcial a uma Ação Civil Pública do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), com pedido de liminar, que tinha como objetivo o cancelamento das festividades na cidade.

Segundo argumentado na ação, o município estava priorizando a realização das festividades enquanto serviços essenciais, especialmente voltados para crianças autistas, permaneciam sem a devida atenção. Conforme o MPCE, o pedido reforçou a necessidade de destinação adequada de recursos públicos para áreas prioritárias, como saúde e assistência social.

Ao analisar o pedido, a Justiça deferiu parcialmente a liminar, autorizado a realização do carnaval, mas proibindo o uso dos paredões. Ainda segundo o MPCE, a decisão visa equilibrar o direito ao lazer e à festividade com o bem-estar da comunidade, especialmente das crianças autistas, que são sensíveis a estímulos sonoros intensos.

Abertura do Espaço Iluminar

Ainda na ação, o Ministério pediu a abertura imediato do Espaço Iluminar de São Benedito, equipamento destinado ao atendimento especializado de crianças autistas, e que se encontra atualmente fechado.

A decisão judicial também reforça a urgência na abertura do equipamento, conforme o MPCE, e deve ser priorizado pelo município. O MPCE também ressaltou que continuará acompanhando o caso para garantir que os direitos das crianças sejam respeitados.

A Prefeitura de São Benedito ainda não se pronunciou sobre o assunto.

