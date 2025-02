PRF apreende carga de 1,5 milhão de cigarros contrabandeados na BR-020, em Caucaia

Uma carga de 1.520.000 cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã dessa terça-feira (25), na BR-020, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O condutor do veículo fugiu.

A abordagem ocorreu no km 406 da rodovia, após agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF-CE suspeitaram de uma van com placa de Santos (SP) que trafegava em alta velocidade, e darem ordem de parada.

Segundo a PRF, no entanto, o motorista acelerou mais e seguiu realizando manobras arriscadas e ultrapassagens proibidas pela BR-020. A perseguição ocorreu até o km 392, onde o condutor perdeu o controle, saiu da pista e entrou na vegetação às margens da rodovia.

Motorista não foi localizado

Em seguida, o motorista abandonou o furgão e fugiu a pé. Buscas foram realizadas com apoio do helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER) da Secretaria da Segurança Pública do Ceará, mas o homem não foi localizado.

No interior do veículo, os agentes encontraram 152 caixas de cigarros da marca paraguaia Eight, totalizando 1.520.000 unidades. O veículo utilizado na ação criminosa, avaliado em mais de 200 mil reais, e a carga contrabandeada, foram apreendidos e encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Fortaleza, que continuará as investigações sobre o caso.

