Servidor do INSS é investigado pela Polícia Federal no Ceará por fraude em concessão de benefícios

A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira (26) para cumprir três mandados de busca e apreensão em Fortaleza e Morada Nova, no interior do Ceará. O alvo é um servidor público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que teria concedido benefícios de maneira indevida.

De acordo com os investigadores, o servidor, que não foi identificado, estaria reabrindo processos de benefícios que tinham sido anteriormente indeferidos, administrativamente ou judicialmente, para, com base na alteração de dados nos sistemas do INSS, concedê-los indevidamente.

O inquérito conta com uma longa lista de benefícios concedidos com "severos indícios de fraude", sobretudo em pedidos de pretensos trabalhadores rurais. Os pedidos foram indeferidos pelo órgão, principalmente, por falta de comprovação da atividade rural.

Golpe

Em alguns dos casos analisados, os mesmos requerimentos foram reabertos e concedidos sem que houvesse qualquer recurso administrativo. Em outras situações, novos pedidos de benefícios foram efetuados nos mesmos termos, com decisões administrativas favoráveis, pouco tempo após os indeferimentos.

Em várias ocasiões, foram gerados ainda retroativos após as concessões indevidas ou realizados empréstimos consignados para aumentar os ganhos decorrentes do golpe.

O investigado na operação Rewind pode responder por estelionato previdenciário, inserção de informações falsas em sistemas informatizados do INSS e outros crimes, com penas que podem chegar a 18 anos de prisão.