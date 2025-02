Tio suspeito de estupro de vulnerável contra criança é preso no interior do Ceará

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de estuprar sobrinha de cinco anos na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. A captura foi realizada na tarde de segunda-feira (24), no bairro Lagoa Seca, conduzida por policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará detalhou que o crime ocorreu no dia 22 de janeiro, data em que o suspeito — que, além de tio, também é padrinho da vítima — teria ficado sozinho com a criança. A vítima passou um final de semana na casa do suspeito.

Após o crime, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado, e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) passou a investigar o caso.

A decisão judicial determinou a prisão preventiva do indivíduo. O homem foi localizado e preso, e está à disposição da Justiça. Ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.

