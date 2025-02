Homem que se aproximou armado de BMW e foi morto a tiros é velado com passeata no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza

Dezenas de pessoas participaram de uma passeata, pelas ruas do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, na última segunda-feira (24), para se despedir de Vitor Miranda Rodrigues, de 26 anos, que foi morto a tiros, ao se aproximar armado de um veículo BMW, no bairro Papicu, no domingo (23). Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), ele integrava a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

Imagens recebidas pelo Diário do Nordeste e confirmadas por uma fonte da Polícia Civil mostram a passeata realizada no velório de Vitor Miranda. Moradores do Vicente Pinzón participaram da despedida a pé, em motocicletas ou carros. Algumas pessoas carregavam balões brancos, e um homem balançava uma bandeira de uma torcida organizada do Ceará Sporting Club - time o qual Vitor torcia.

Vitor Miranda foi morto na tarde do último domingo (23), ao se aproximar armado de um veículo BMW, junto de outro homem. O motorista do veículo de luxo, que tinha acabado de entrar no automóvel, efetuou disparos contra a dupla. A ação foi filmada por câmeras de segurança.

A suspeita da Polícia é que os dois homens iam assaltar o motorista da BMW. Após ser atingido, Vitor correu na direção oposta, caiu na Rua Mônica e não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Veja o vídeo da ocorrência:

Denúncia de integrar a facção GDE

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o homem morto na ocorrência do bairro Papicu, no último domingo (23), tinha antecedentes criminais por organização criminosa, crime contra a paz pública e receptação.

Vitor Miranda Rodrigues foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará em dois processos criminais, pelo crime de integrar organização criminosa. Em um processo iniciado em 2021, ele e outros dez réus foram absolvidos (enquanto uma mulher foi condenada à prisão), em um julgamento realizado pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Justiça Estadual, em abril de 2023.

O outro processo tramita na Vara Única da Comarca de Paracuru. Em denúncia apresentada pelo MPCE no dia 23 de fevereiro de 2023 e recebida pela Justiça no dia 3 de março seguinte, Vitor Miranda e outras 11 pessoas foram acusadas por integrar a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

Segundo a denúncia, "a Polícia recebeu denúnciasinformando que alguns homens, todos integrantes da facção criminosa GDE- Guardiões do Estado, vindos da cidade de Fortaleza-CE", se reuniriam em Paracuru "durante o período carnavalesco, com a finalidade de cometer diversos crimes nesta cidade, sobretudo o tráfico de drogas".

Os 12 acusados foram presos em flagrante. Com o grupo, foram apreendidas drogas sintéticas, pequena quantidade de pó amarelo e diversos relógios, anéis e aparelhos celulares, além de R$ 6.342 em espécie.