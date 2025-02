Quatro criminosos expulsos da facção Comando Vermelho no RJ voltam ao Ceará e são presos no aeroporto

Quatro homens, que teriam sido expulsos e "decretados de morte" pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, voltaram ao Ceará e foram presos pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na madrugada desta terça-feira (25). Eles têm uma extensa ficha criminal e são investigados por cometer crimes contra agentes da Segurança Pública.

O grupo atuava no bairro Pirambu, em Fortaleza, antes de fugir para o Rio de Janeiro. Lá, eles teriam traído a confiança do chefe da facção, Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel' - que é um dos criminosos mais procurados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e continua escondido em território carioca.

Segundo a Polícia Civil, os quatro presos são "um homem, de 28 anos, com passagens por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e uso de documento falso; um de 29 anos, com passagens por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, homicídio doloso, roubo, crime de trânsito e porte ilegal de arma de fogo; um de 26 anos, com passagens por integrar organização criminosa, homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, dano, receptação, associação criminosa; e outro de 42 anos, com passagens por integrar organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico e lavagem ou ocultação de bens".

A partir do trabalho de investigação e monitoramento, identificamos o retorno desses quatro indivíduos. Três com mandados de prisão em aberto, sendo um por um homicídio e os outros por dois homicídios”, informou o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez.

A reportagem apurou que os suspeitos detidos são Francisco Airton Vieira Araújo, o 'Airtinho'; Francisco da Silva Prudêncio, o 'Bira'; Gessival Moreira de Lima; e Jardel Almeida de Mesquita.

Uso de documento falso para embarcar

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça (25), a Polícia Civil divulgou que os suspeitos utilizaram documentos falsos para embarcar no avião que veio para Fortaleza. Eles foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa e por uso de documento falso.

"Recebemos informações, através da Inteligência, no dia de ontem, sobre o retorno dos indivíduos investigados e montamos a operação no aeroporto. Eles também são investigados pela 11ª Delegacia do DHPP, que apura crimes contra agentes da Segurança Pública", acrescentou o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Ricardo Pinheiro.

Sobre a motivação da expulsão e da "decretação de morte" dos quatro homens pelo Comando Vermelho, Ricardo Pinheiro respondeu que "circula em redes sociais o texto dando conta do possível desentendimento. Estamos intensificando as investigações".