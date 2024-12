Conexão Pirambu - Complexo da Maré: quem são os chefes da facção CV procurados pela Polícia do Ceará

Dois chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram alvos da Operação Cashback - Parte II, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) nesta terça-feira (10), mas não foram localizados e seguem foragidos. Um deles lidera a facção carioca no Grande Pirambu, em Fortaleza, e tem forte atuação em todo o Ceará; o outro é o chefe do CV no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e um dos principais nomes da organização criminosa em liberdade em todo o Brasil.

Apesar da PCCE não divulgar os nomes dos investigados, a reportagem apurou, com fontes da Polícia, que Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como 'Skidum', de 29 anos, e Edgar Alves de Andrade, o 'Doca', 54, são alvos de mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Ceará. Os investigadores acreditam que eles estejam escondidos no Rio de Janeiro.

Entre os presos da Operação, estão a mãe e o irmão de 'Skidum', que foram capturados em Fortaleza. A Polícia Civil também identificou quatro 'laranjas' do cearense líder da facção que teriam movimentado mais de R$ 100 milhões.

50 mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Ceará, para serem cumpridos na Operação Cashback II. Dos 29 mandados de prisão, nove ordens foram cumpridas pela polícia cearense, até 12h da última quinta (10). 31 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, em Fortaleza e Região Metropolitana.

Seis mulheres - de 21 a 49 anos - e três homens - de 20 a 38 anos - foram capturados, em Fortaleza, Aquiraz, Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Durante a Operação, foram apreendidos 1kg de cocaína, 200 gramas de maconha do tipo skunk, 25 gramas de crack, um simulacro de pistola, diversas munições, dois veículos (um Honda ZRV e um Renault Kwid), dezenas de celulares e armas brancas.

A Operação visou também bloquear valores de até R$ 125,8 milhões em contas bancárias de 77 pessoas físicas e jurídicas, com endereços em 13 estados (Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Paraná, São Paulo, Roraima, Pernambuco, Rondônia, Bahia e Maranhão), que eram utilizadas pela organização criminosa.

O delegado titular da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, Renê Mesquita, explica como acontecia a lavagem de dinheiro da organização criminosa: "Eles vendem drogas, armas e munições, e precisam retroalimentar a facção. Eles utilizam um emaranhado de pessoas físicas e jurídicas para fazer com que esse dinheiro chegue na mão do fornecedor. Para dificultar o rastreamento, eles têm uma cadeia de pessoas que uma vai transferindo para a outra, inclusive, atualmente, utilizando instituições de pagamento. Eles mandam para essas instituições, e você não sabe para onde o dinheiro saiu. É uma barreira que a Polícia Civil tem enfrentado".

Quem é 'Skidum'?

Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel', consta na Lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), onde é descrito como "chefe de organização criminosa com atuação no bairro Pirambu, em Fortaleza/CE, com antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo" e "indivíduo de alta periculosidade".

10 processos por homicídio que tramitam na Justiça do Ceará têm Carlos Mateus como investigado ou réu (dos quais 9 aconteceram em 2022 e 2023). Segundo a Polícia, 'Skidum' ordena homicídios principalmente na região do Grande Pirambu. Ele também responde a processos por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

Ao ser procurado pela polícia cearense, 'Skidum' fugiu para o Rio de Janeiro - berço da facção Comando Vermelho - e conseguiu esconderijo no Complexo da Maré, sob a proteção de Edgar Alves de Andrade, o 'Doca'.

Quem é 'Doca'?

Edgar Alves de Andrade, conhecido como 'Doca' ou 'Urso', virou alvo da Polícia Civil do Ceará e já é procurado há anos pela Polícia do Rio de Janeiro. Ele é apontado como o chefe da Tropa do Urso, com atuação no Complexo da Maré.

Na última segunda-feira (9), a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou uma operação na Maré com o objetivo de desarticular um braço do CV envolvido com roubos de cargas e veículos. Pelo menos três suspeitos foram mortos e 13, presos. 'Doca' é um dos alvos da Operação Torniquete, mas segue foragido.

Segundo o portal G1 - Rio de Janeiro, 'Doca' mandou executar comparsas da própria organização criminosa que teriam participado das mortes de três meninos, em Belford Roxo; e também "condenou à morte" os criminosos que executaram por engano três médicos, na orla da Barra da Tijuca. Ele ainda seria o responsável por um plano ousado de sequestrar um piloto de helicóptero da Polícia para resgatar presos.