Chefes de facção no Ceará escondidos em favela do RJ são denunciados por morte de criança no Pirambu

Mais dois chefes de facção no Ceará foram denunciados pela morte da menina Thauany de Assis, de 5 anos. Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), já recebida pela Justiça, Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como 'Skidum' e Fábio de Almeida Maia, o 'Biu', são mandantes do crime ocorrido no Pirambu.

Há informações de que os dois estão foragidos, escondidos em uma favela no Rio de Janeiro, há meses. Enquanto eles estão lá, teria partido a ordem para que adolescentes executassem "qualquer pirangueiro" na região da comunidade da Colônia, na Barra do Ceará.

O alvo dos criminosos chegou a ser baleado, mas sobreviveu. Outra criança, de 12 anos, também ficou ferida durante a ação. Agora, a dupla é ré na Justiça cearense e com mandados de prisão em aberto pelo assassinato da criança.

Outro acusado pelo mesmo crime já tinha sido denunciado. A 1ª Vara do Júri de Fortaleza também acolheu a acusação do MP contra Kairo Gustavo Oliveira Sena.

A menina morreu no último dia 6 de maio de 2023

Carlos Mateus e Fabio Almeida também são acusados de outro crime de grande repercussão no Pirambu: a morte do jornalista Givanildo Oliveira, criador da página Pirambu News.

Givanildo foi assassinado no dia 7 de fevereiro de 2022, após divulgar em seu portal a prisão de um suspeito de homicídio no bairro onde morava. Novamente, a dupla é que teria ordenado o o homicídio depois de ter se desagradado com a postagem.

UM DOS MAIS PROCURADOS

Desde 2020, 'Skidum' está na lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A Pasta diz pagar R$ 7 mil por informações que levem à prisão do suspeito.

A dupla integra uma facção de origem carioca e estaria envolvida em assassinatos desde o ano de 2015, quando foi morto o pescador Antônio Farias Barbosa, também no Pirambu.