16 foragidos são incluídos no Programa de Recompensa, com pagamento de até R$ 77 mil por informações

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) incluiu o nome de 16 foragidos no Programa Estadual de Recompensas, com o pagamento de até R$ 77 mil por informações que levem à localização e à prisão dos procurados. Em três anos e meio do Programa, 17 criminosos já foram capturados.

A inclusão dos novos 16 nomes foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 18 de julho e tem validade de 120 dias (4 meses).

Eles respondem por organização criminosa, homicídios, tráfico de drogas, roubos, entre outros delitos. Há também fugitivos do Sistema Penitenciário cearense. Os valores das recompensas, individualmente, variam entre R$ 3 mil a R$ 7 mil.

As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.

Confira os nomes do Programa de Recompensa:

1. Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Fiel' ou 'Skidum': Apontado como líder de uma facção criminosa que atua no Pirambu, em Fortaleza. Responde por organização criminosa, homicídios e tráfico de drogas. Valor do prêmio: R$ 7 mil.

2. Antônio Edinaldo Soares de Oliveira, o 'Naldo': Responde por organização criminosa, homicídio e tráfico de drogas. Também é fugitivo do Sistema Penitenciário cearense. Valor do prêmio: R$ 6 mil.

3. Gilberto de Oliveira Cazuza, o 'Mingau': integra grupo criminoso atuante no Vale do Jaguaribe e responde por organização criminosa, homicídio e tráfico de drogas. Valor do prêmio: R$ 7 mil.

4. José Anderson Pereira de Freitas, conhecido como 'Alex': responde a homicídios no Ceará e na Paraíba e é fugitivo do Sistema Penitenciário cearense. Valor do prêmio: R$ 5 mil.

5. Rener Castro de Souza: apontado como chefe de uma facção criminosa com atuação no Município de Aracati, no Litoral Leste do Ceará. Responde por organização criminosa e tráfico de drogas. Valor do prêmio: R$ 5 mil.

6. Igor Bezerra da Silva, o 'Barruada': suspeito de integrar uma facção criminosa que atua em Caucaia. Responde por organização criminosa, homicídio e tráfico de drogas. Valor do prêmio: R$ 5 mil.

7. Jangledson de Oliveira, o 'Nem': suspeito de cometer 16 homicídios, inclusive um que vitimou um bombeiro militar. Responde ainda por organização criminosa e tráfico de drogas. Valor do prêmio: R$ 5 mil.

8. Marcos Rogério Machado Morais, o 'Rogério Bocão': condenado a 35 anos de reclusão por participar do furto ao Banco Central em Fortaleza, em 2005. Responde ainda por associação criminosa, roubo e homicídio. Valor do prêmio: R$ 5 mil.

9. Ismário Wanderson Fernandes da Silva, o 'Bacurau': suspeito de participar de um plano de resgate de presos, frustrado pela Polícia Civil. Responde ainda por organização criminosa, homicídios e tráfico de drogas. Valor do prêmio: R$ 5 mil.

10. Francisco Gilson Lopes Justino, o 'Meia Luz': apontado como integrante de uma facção criminosa paulista. Responde por associação criminosa, roubos e porte de arma de fogo. Valor do prêmio: R$ 4 mil.

11. Douglas Aparecido Piosevan: apontado como integrante de uma facção criminosa paulista. Responde por associação criminosa, roubos e porte ilegal de arma de fogo, além de ser fugitivo do Sistema Penitenciário cearense. Valor do prêmio: R$ 3 mil.

12. Josinelson Ferreira da Silveira, o 'Carioca': Apontado pela Polícia como um sequestrador. Responde ainda por associação criminosa, roubos e porte de arma de fogo. Valor do prêmio: R$ 4 mil.

13. Pastor Florencio Cabral Gimenez: paraguaio, ex-policial militar e apontado como um traficante internacional de drogas. Valor do prêmio: R$ 5 mil.

14. Jeremias Ávila Frota: responde por tráfico de drogas e é fugitivo do Sistema Penitenciário cearense. Valor do prêmio: R$ 3 mil.

15. Valdinei Pereira Pinheiro: responde por associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Valor do prêmio: R$ 4 mil.

16. Antônio André Sampaio de Sousa: responde por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Valor do prêmio: R$ 4 mil.

