Polícia Rodoviária Federal faz apreensão de cocaína em carro onde estava criança de dois anos

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam cocaína em uma abordagem realizada, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No carro onde a droga foi encontrada estavam três pessoas, dentre elas uma criança de dois anos.

A PRF divulgou, nessa sexta-feira (18), que foram apreendidas 400 gramas de cocaína. "A abordagem aconteceu no 4º Anel Viário, entre as BRs-116 e 222, no sentido Caucaia, em trecho próximo ao município de Maracanaú".

Durante a fiscalização, ocorrida na quinta-feira (17), também foi localizada uma mulher com antecedentes pelos crimes de tráfico, estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa. O motorista do automóvel fugiu a pé no momento da abordagem e não foi localizado até a publicação desta matéria.

TRÁFICO DE DROGAS

Segundo a PRF, a abordagem foi executada pelo Grupo de Patrulhamento Tático da PRF, com base em análises de risco, que alertaram sobre o veículo suspeito.

A cocaína estava dividida em três pacotes, escondidos no painel do veículo. Também foram apreendidos quatro celulares.

O carro e a mulher foram levados à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi instaurado procedimento por tráfico de drogas. A criança foi entregue à avó paterna.

TRÊS AGENTES DA PRF MORTOS EM PERSEGUIÇÃO

No Rio de Janeiro, uma perseguição policial resultou na morte de três agentes da Polícia Rodoviária Federal. O caso foi registrado na madrugada dessa sexta-feira (18), na Avenida Brasil.

De acordo com a CNN, a tragédia aconteceu por volta de 1h, quando uma viatura da PRF que perseguia duas motos que desrespeitaram uma blitz perdeu o controle e colidiu com um carro de passeio.