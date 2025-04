Três agentes da PRF morrem após perseguição no RJ

Uma perseguição policial resultou na morte de três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta sexta-feira (18), na Avenida Brasil, em Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a CNN, a tragédia aconteceu por volta de 1h, quando uma viatura da PRF que perseguia duas motos que desrespeitaram uma blitz perdeu o controle e colidiu com um carro de passeio.

No veículo, estava uma família formada por um casal e uma criança de dois anos. Os três saíram ilesos do acidente e, após atendimento no local, foram liberados.

A colisão, no entanto, ocasionou a morte dos três policiais, que foram arremessados com o impacto da batida. Os três tinham a mesma idade, 47 anos. Um quarto policial que estava na viatura foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas.

Veja também País Justiça condena clínica a pagar R$ 30 mil à mãe de paciente morto ao fugir de clínica País PMs de São Paulo são indiciados por suspeita de estupro contra jovem de 20 anos dentro de viatura

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, manifestou, por meio de uma nota, “profundo pesar” pela ocorrência e destacou que o governo irá “prestar todo o apoio necessário aos familiares neste momento de dor”.

Os suspeitos que estavam nas motos envolvidas na perseguição conseguiram fugir e, segundo a polícia, diligências estão sendo realizadas para identificá-los.