PMs de São Paulo são indiciados por suspeita de estupro contra jovem de 20 anos dentro de viatura

A Polícia Civil de São Paulo indiciou na quarta-feira (16), os dois policiais suspeitos de estupro contra uma jovem de 20 anos. O indiciamento é a etapa do inquérito em que a polícia conclui que há elementos para uma acusação formal.

Os policiais agora passam a responder formalmente pela acusação, que será avaliada pelo Ministério Público, que então decidirá se oferece denúncia contra eles à Justiça.

Por meio de nota, a Corporação disse que "reitera seu compromisso com a legalidade e a transparência, assegurando que qualquer desvio de conduta seja apurado e punido com o devido rigor", e afirma ainda que as apurações do caso seguem acontecendo.

A jovem denunciou ter sido vítima de violência sexual após pedir carona para os agentes após um desfile de carnaval em 3 de março, em Diadema, no ABC paulista. No dia seguinte, em depoimento, ela disse que os policiais abusaram sexualmente dela.

No depoimento, a jovem afirma que os policiais ficaram com sua bolsa além de terem tomado seu celular. Depois do suposto crime, a jovem teria sido colocada para fora do veículo e então pediu ajuda para chegar a uma unidade de saúde.

A vítima chegou a gravar imagens dentro do veículo, e nas imagens discute com os policiais e chama um deles de mentiroso por ter desviado do trajeto programado. Eles negam o crime, mas seguem presos no Presídio Militar Romão Gomes.

Os agentes foram afastados e presos por deixarem seu postos sem justificativa ou autorização. As câmeras corporais de ambos foram desligadas no momento em que a jovem estaria na viatura.