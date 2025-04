Três jovens do Ceará morrem em acidente de carro a caminho de festa no Piauí

Três moradores de cidades da região do Cariri cearense faleceram em um acidente de trânsito, nessa quinta-feira (17), em Fronteiras, no Piauí, quando estavam a caminho de uma festa no município piauiense de São Julião. Os dois homens e uma mulher estavam a bordo de um veículo que capotou na BR-230, quando transportava seis pessoas.

As vítimas, Raul Aquino, de 18 anos e Yasmin Andrade, de 24, moravam em Campos Sales, enquanto Jofre Dantas, de 28, residia em Assaré.

Os outros três ocupantes do carro, o motorista de 22 anos e duas jovens, de 23 e 27 anos, sobreviveram, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Amigos, eles se reuniram para ir ao festejo no estado vizinho.

O condutor teve lesões leves e as outras duas sobreviventes ferimentos graves. Todos foram encaminhados para unidades de saúde em Campos Sales e Crato, no Ceará. Não há informações sobre o atual estado de saúde deles.

Como foi o acidente

Legenda: Grupo de amigos saiu da cidade de Campos Sales (CE) em direção ao município de São Julião (PI), mas capotaram em Fronteiras (PI) Foto: divulgação/PRF-PI

A corporação detalhou que o condutor perdeu o controle do automóvel, um Fiat Palio Attractive com capacidade para cinco pessoas, após cair em um buraco na via e o pneu traseiro direito estourar.

Desgovernado, o veículo colidiu contra o meio-fio e saiu da pista, transitando por vários metros fora da estrada em alta velocidade. Ao bater contra a vegetação, capotou, arremessando três dos seis ocupantes para fora. Jofre Dantas, Raul Aquino e Yasmin Andrade morreram no local.

Veja também Segurança Homem que matou a mulher e as duas filhas em Fortaleza é absolvido após alegar insanidade mental Segurança 'Vamos ser pilantras também': 11 influenciadores que divulgavam 'Jogo do Tigrinho' são indiciados Segurança Justiça aceita denúncia e ex-empresário do forró Emanoel Gurgel agora é réu por importunação sexual

Buraco na via, velocidade e inexperiência, aponta PRF

Em nota ao Diário do Nordeste, a PRF detalhou que causas presumíveis do acidente são a presença de buracos na via e a alta velocidade desenvolvida do motorista. "A inexperiência do condutor, com apenas 5 meses de habilitação, pode ter sido um fator contribuinte", destacou.

"A instituição segue investigando as causas do sinistro e trabalhando para garantir a segurança nas rodovias", completou.

A corporação não realizou o teste de alcoolemia no condutor, pois, devido aos ferimentos, ele foi encaminhado para um hospital no Crato (CE).

Ainda no comunicado, a PRF ressaltou a importância da atenção redobrada ao dirigir, especialmente para condutores com pouca experiência, e alertou sobre os perigos da alta velocidade e das más condições das vias.

A Polícia Militar foi a primeira autoridade a chegar ao endereço do acidente, sendo seguida pela PRF e pela Perícia da Polícia Civil. Agentes da Polícia Civil de Fronteiras também estiveram presentes.

Campos Sales decreta luto

A Prefeitura de Campos Sales lamentou, na quinta-feira, a morte dos dois moradores e decretou luto oficial de três dias. A Administração ainda se solidarizou com os parentes dos feridos.

"Com os corações absolutamente consternados, rogamos ao Pai, que venha amparar seus pais, familiares e amigos neste momento de tamanha dor", declarou em nota de pesar.

A Prefeitura de Assaré, onde residia Jofre Dantas, também lamentou o caso. "[Ele] era um jovem querido por todos, conhecido por sua alegria contagiante e seu jeito cheio de vida. Sua partida deixa um vazio imenso no coração de familiares, amigos e de toda a comunidade."

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.