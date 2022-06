Saiba quem são os 13 fugitivos procurados pelo Sistema Penitenciário do CE e os crimes que respondem

A Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) procura por 13 fugitivos do Sistema Prisional. Entre eles, suspeitos de homicídios, roubos, de integrar facção criminosa e praticar tráfico de drogas; e criminosos com atuação na Capital e no Interior. A lista foi divulgada no site da Pasta.

Os 13 procurados fugiram das unidades penitenciárias na atual gestão da SAP, de 2019 para cá. A Secretaria coloca o número de telefone (85) 98838.4522 (que também é WhatsApp) à disposição da população para denúncias que levem aos fugitivos.

Dois fugitivos também constam no Programa de Recompensas do Governo do Estado, com promessas de pagamento de R$ 6 mil por informações que ajudem a localizar Antônio Edinaldo Soares de Oliveira, o 'Naldo'; e de R$ 5 mil, pela colaboração na captura de José Anderson Pereira de Freitas, conhecido como 'Alex'.

'Alex' foi um dos últimos fugitivos do Sistema Penitenciário. Ele e um comparsa fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) enquanto realizavam atividades laborais, no dia 7 de janeiro deste ano. O outro, Dannys Ronnys Almeida dos Santos, o 'Gordinho' - que também figurou no Programa de Recompensas - já foi recapturado, quatro meses depois da fuga.

71 'Gordinho' foi um dos 71 fugitivos do Sistema recapturados, nos últimos três anos, conforme dados da SAP. Também estão inclusos na lista Rogério Araújo de Freitas, o 'Chocolate', considerado chefe de uma facção e recapturado em novembro do ano passado; e Aparecido Pereira Leite, o 'Lourinho', que responde por roubo de carga e ameaça e que foi recapturado cinco horas após a fuga, em março deste ano.

A reportagem apurou que um 14º nome de "Procurados pela Justiça", que consta no site da Secretaria da Administração Penitenciária, já foi localizado (ou seja, está desatualizado). Paulo Sérgio Santana Herculano, de 26 anos, que fugiu do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira (IPPOO) II em 21 de julho de 2020, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em 8 de março do ano corrente, na posse de uma arma de fogo, em uma abordagem em Caucaia.

Procurada para fornecer mais informações sobre os fugitivos que são procurados e os que já foram recapturados e para comentar esses números, desde a última quarta-feira (8), a SAP não deu retorno à reportagem até a publicação desta matéria.

Confira o perfil dos 13 procurados:

- Allef Lorenço Farias, o 'Negão', de 28 anos: responde a tráfico de drogas, com atuação no Município de Pacoti e no Maciço de Baturité. Fugiu da Cadeia Pública de Pacoti, em 7 de janeiro de 2019.

- Antônio Edinaldo Soares de Oliveira, o 'Naldo', 37: suspeito de homicídios, sequestro e roubos de veículos, com atuação principalmente em Fortaleza. Fugiu do IPPOO II, em Itaitinga, junto de outros dez detentos, em 21 de julho de 2020.

- Antonio Tarcísio Arruda, o 'Espaik', 31: suspeito de roubo, tráfico de drogas e de integrar facção criminosa, com atuação em Sobral. Fugiu da Cadeia Pública daquele Município, em 27 de janeiro de 2019.

- Benedito de Sousa Vieira, o 'Bené', 34: suspeito de homicídio e dano, com atuação no Município de Santa Quitéria. Fugiu da Cadeia Pública daquele Município, junto de mais quatro detentos, no dia 9 de junho de 2019.

- Claudvan de Castro Rodrigues, o 'Playboy', 32: responde a roubo, estelionato, associação criminosa, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, com atuação em bairros como Monte Castelo e Granja Portugal, em Fortaleza. Não há informações sobre a fuga do mesmo.

- Fábio Araújo de Sousa, o 'Fabim', 29: suspeito de roubo e tentativa de homicídio, com atuação em Horizonte. Fugiu do IPPOO II em 23 de fevereiro de 2021, enquanto trabalhava na cozinha da Unidade.

- Francimar da Silva Santos, o 'Sanino', 27: responde a roubos, com atuação em Fortaleza e Baturité. Fugiu do IPPOO II, durante uma atividade de limpeza externa, no dia 17 de novembro do ano passado.

- Francisco Francineudo da Silva, o 'Neudinho', 30: suspeito de homicídio e roubos, com atuação nos Municípios de Alto Santo e Tabuleiro do Norte. Fugiu da Cadeia Pública de Tabuleiro do Norte, no dia 1º de abril de 2021.

- Francisco Tiago de Sousa, 36: suspeito de roubo, furto, tentativa de homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo, com atuação em Santana do Acaraú, Sobral e Caucaia. Fugiu do IPPOO II enquanto capinava na área externa do presídio, no dia 8 de junho de 2020.

- Jefferson Evangelista dos Santos, 30: suspeito de roubos, receptação, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e adulteração de veículo, com atuação em bairros como Bom Jardim e Granja Lisboa, em Fortaleza. Fugiu da Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL 2), em 3 de novembro de 2019.

- José Anderson Pereira de Freitas, o 'Alex', 34: responde a homicídios no Ceará e na Paraíba. Fugiu do Centro de Detenção Provisória (CDP), em Aquiraz, em 7 de janeiro de 2022, junto de outro interno, quando realizavam trabalhos laborais.

- José Wesley Lima da Silva, 26: suspeito de tráfico de drogas, com atuação em Sobral, Canindé e Fortaleza (bairros como Barra do Ceará e Cristo Redentor). Fugiu da Cadeia Pública de Sobral, junto de mais dez detentos, no horário de visita, em 27 de janeiro de 2019.

- Robson Fernandes de Lima, 22: suspeito de homicídios, com atuação em Maranguape. Fugiu do IPPOO II, em Itaitinga, junto de outros dez detentos, em 21 de julho de 2020.

Riscos de fugas

A reportagem recebeu vídeos de um policial penal, feitos na última sexta-feira (10), que mostram o risco de novas fugas no Sistema Penitenciário cearense.

O policial penal filmou uma atividade que teve que fazer sozinho, acompanhar seis detentos a pé, na área externa de um presídio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Procurada para comentar os vídeos na última sexta (10), a SAP não se manifestou.

