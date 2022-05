Um dos homens mais procurados pela Polícia do Ceará tem mandados de prisão revogados pela Justiça

Um dos homens mais procurados pela Polícia do Ceará, Evaldo Batista Ferreira, o 'Evaldo Coragem', de 57 anos, teve dois mandados de prisão preventiva revogados pela Justiça Estadual. Ele figura na lista do Programa de Recompensas do Estado, com pagamento de R$ 8 mil por informações que levem à sua localização e prisão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), 'Evaldo Coragem' é "integrante de organização criminosa com atuação na Região de Sobral-CE. Com antecedente criminal por homicídio e por integrar organização criminosa. Indivíduo de alta periculosidade". A recompensa tinha validade até 25 de junho deste ano.

Entretanto, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas decidiu revogar os mandados de prisão contra Evaldo Ferreira em dois processos criminais. Em um deles, que tramita sob sigilo de justiça, a decisão do colegiado de juízes foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) da última quarta-feira (4).

Conforme a publicação, o pedido da defesa pelo contramandado de prisão recebeu apoio do Ministério Público do Ceará (MPCE). "Ao compulsar os autos principais, verifica-se que o acusado teve sua prisão preventiva decretada em 18.11.2020, tendo em vista que se encontrava em local incerto e não sabido e não havia sequer apresentado resposta à acusação ou constituído advogado. No entanto, em 10.03.2022, o Postulante se manifestou nos autos", noticiou a Vara.

A revogação do outro mandado de prisão, em uma ação penal por tráfico de drogas e organização criminosa, proferida na última segunda-feira (2), também se deu em razão de o acusado constituir defesa e se manifestar no processo. Neste caso, a prisão preventiva de Evaldo foi decretada em 23 de fevereiro do ano passado.

Kildery Santos Advogado de defesa O mandado de prisão se deu porque ele (Evaldo Ferreira) havia sido citado para apresentar resposta e não foi localizado. Mas, como ele apresentou resposta à acusação, através da defesa constituída, essa questão foi superada."

Segundo a defesa do acusado, a Justiça Estadual também estendeu ao seu cliente o benefício da soltura, que foi concedido a outros réus de um dos processos criminais, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na ocasião, a Corte Superior entendeu que houve um excesso de prazo na formação da culpa.

O advogado Kildery Santos revela que, assim que os alvarás de soltura forem expedidos, ele irá entrar em contato com as autoridades competentes para retirarem o nome de Evaldo Batista Ferreira do Programa de Recompensas do Estado. Sobre os crimes que o seu cliente reponde na Justiça, Santos prefere não se manifestar: "tudo será resolvido dentro dos atos processuais, até porque tem um processo que tramita sob sigilo de justiça".

Questionado sobre as revogações dos mandados de prisão, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou que "Evaldo apresentou sua defesa preliminar em novembro do ano passado e atualmente o processo está em tramitação regular para a apreciação das defesas dos réus pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas".

'Irmãos Coragem' são acusados de tráfico de drogas

Conforme denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MPCE, finalizada em novembro de 2019, 'Evaldo Coragem' era um dos principais membros dos 'Irmãos Coragem' (família conhecida por participação no tráfico de drogas na Região Norte do Estado) e integrava uma facção criminosa de origem paulista.

Os investigadores do Gaeco apontaram Evaldo como um dos principais fornecedores de entorpecentes da Região. Em conversa interceptada por decisão judicial, ele pede para um comparsa: "ajeita aí o mesmo tanto que tu ta ajeitando para o Troncha". O homem não identificado responde: "Ajeitar outra quarta? (250g de drogas)". "Ninguém fala, não, macho, já to falando para ninguém falar essas coisas no celular, mah", rebate Evaldo.

José Eraldo Mesquita do Nascimento, o 'Eraldo Coragem' ou 'Irmão Calastro', também é acusado pelo Ministério Público de fornecer drogas para a facção, na Região Norte do Ceará, junto de Evaldo.

Já Marcos Batista Ferreira Mendes, o 'Marquim Coragem', também constava no Programa de Recompensas do Ceará (com promessa de pagamento de R$ 8 mil por informações), até outubro do ano passado, quando foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Sobral, junto de dois comparsas, na posse de seis armas de fogo. 'Marquim' responde por homicídio doloso, latrocínio, organização criminosa e corrupção de menores, segundo a SSPDS.