Polícia Civil prende um dos homens mais procurados do Ceará

A Polícia Civil do Estado (PC-CE) prendeu um dos homens mais procurados do Ceará: Otávio Augusto Monteiro Jardim, conhecido como Totó, de 24 anos. A prisão foi efetuada em um imóvel localizado no bairro Jereissati I, em Maracanaú, nesta segunda-feira (2).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o suspeito tinha mandados de prisão em aberto por homicídio e por integrar uma organização criminosa.

Durante a abordagem, o suspeito foi encontrado com duas pistolas de calibre 40 e munições. Por isso, Totó foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Iniciativa da Polícia Civil

A ação de combate às organizações criminosas foi conduzida pela Delegacia Municipal de Itarema. Além disso, contou com apoio da Delegacia Regional de Acaraú, dos Departamentos de Inteligência (DIP) e de Polícia Judiciaria da Capital (DPJC) e do Interior Norte (DPJI Norte).

Em meio à abordagem policial, Totó foi encontrado com dois colegas. Um deles também tinha mandado de prisão em aberto.

A PC-CE realizará uma coletiva de imprensa, na manhã da terça-feira (3), às 11 horas, para fornecer mais detalhes da prisão. O evento ocorrerá na sede da Superintendência da Polícia Civil, em Fortaleza.

