Proprietário de ótica é preso em flagrante por importunação sexual contra cliente em Caucaia

Um homem de 59 anos, proprietário de uma ótica localizada em Caucaia, na Regiao Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por importunação sexual contra uma cliente, de 21 anos, na última sexta-feira (29).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima realizava um exame oftalmológico em uma ótica no bairro Araturi, quando o proprietário do estabelecimento fez perguntas de cunho pessoal e íntimo para a mulher. Depois, ele teria tocado em partes do corpo da mulher.

A Polícia Militar foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e realizou a prisão em flagrante. O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), e autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.

A prisão em flagrante já foi convertida em prisão preventiva, segundo a SSPDS. O proprietário da ótica já tinha antecedente criminal por lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

A Secretaria da Segurança Pública ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais referentes a essas práticas delituosas.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS; para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia; e para o número (85) 3101-7926, da DDM de Caucaia. O sigilo e o anonimato são garantidos.