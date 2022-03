Recompensa sobre paradeiro dos 11 criminosos mais procurados do Ceará chega a R$ 8 mil

O Governo do Ceará atualizou a lista dos criminosos mais procurados nessa segunda-feira (28). O Estado oferece entre R$ 5 mil e R$ 8 mil para quem tiver informações que levem a localização de algum dos foragidos da Justiça. O pagamento do valor é realizado através do Programa Estadual de Recompensa, instaurado em 2019.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pelo menos nove dos investigados presentes na relação são considerados pelas autoridades policiais como indivíduos de "alta periculosidade", sendo dois deles investigados por envolvimento na Chacina da Sapiranga.

Todos os criminosos são suspeitos de participação em organizações criminosas em municípios cearenses, além de possuírem passagens pela Polícia por diversos outros delitos, segundo a pasta.

As denúncias devem ser feitas através dos:

Número 181 , o Disque-Denúncia da SSPDS;

, o Disque-Denúncia da SSPDS; Telefone (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp — a plataforma pode ser usada para denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

O sigilo e o anonimato são garantidos.

Quem são os criminosos mais procurados do Ceará

Evaldo 'Coragem'

Recompensa: R$ 8 mil

Legenda: O homem possui diversas passagens pela Polícia, entre elas pelos crimes de homicídio e integrar facção Foto: divulgação/SSPDS

Conforme a SSPDS, Evaldo Batista Ferreira, de 56 anos, conhecido como “Evaldo Coragem”, é considerado pelas autoridades policiais “de alta periculosidade”.

Conforme as investigações, ele é integrante de um grupo criminoso em Sobral, no Interior do Ceará. O homem possui diversas passagens pela Polícia, entre elas pelos crimes de homicídio e integrar facção.

'Sadam'

Recompensa: R$ 8 mil

Legenda: O suspeito também é apontado como um indivíduo de alta periculosidade Foto: divulgação/SSPDS

Sancley de Araújo Holanda, de 43 anos, conhecido como “Sadam”, é investigado como chefe de uma organização criminosa com atuação no Ceará, no Piauí e no Maranhão.

Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito também é apontado como um indivíduo de alta periculosidade.

'Fiel' ou 'Skindum'

Recompensa: R$ 7 mil

Legenda: Ele possui passagens por crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo Foto: divulgação/SSPDS

Carlos Mateus da Silva Alencar, de 27 anos, conhecido ainda como “Fiel” ou “Skindum”, também é apontado como chefe de uma facção criminosa que atua no bairro Parangaba, em Fortaleza.

Ele possui passagens por crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

'Naldo'

Recompensa: R$ 6 mil

Legenda: Segundo a Polícia, ele acumula 12 passagens pelos crimes de homicídio doloso Foto: divulgação/SSPDS

Outro procurado pelas autoridades policiais é Antônio Edinaldo Soares de Oliveira, de 36 anos, conhecido como “Naldo”, também apontado como de alta periculosidade.

Segundo a Polícia, ele acumula 12 passagens pelos crimes de homicídio doloso, sequestro e carcere privado, extorsão, associação criminosa, roubo, posse e porte ilegal de arma de fogo, além de dano e posse de drogas. “Naldo” é fugitivo do Sistema Penitenciário desde 2020.

'Bombado' e 'FF'

Recompensas: R$ 6 mil e R$ 5 mil, respectivamente

Legenda: Os dois são apontados como envolvidos na Chacina da Sapiranga Foto: divulgação/SSPDS

Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, de 33 anos, conhecido como “Bombado”, e José Ivan Alves da Silva Filho, 30 anos, conhecido como “FF”, são considerados de alta periculosidade pelas forças policiais. Segundo as investigações, os dois são suspeitos de participar da matança realizada no bairro Sapiranga, em Fortaleza, no Natal de 2021.

Ambos são integrantes de uma organização criminosa com atuação na Capital.Juntos, eles somam diversas passagens pela Polícia pelos crimes de homicídio doloso e tráfico de drogas.

A recompensa para quem repassar informações que auxiliem na localização de Francisco Wellington é de R$ 6 mil; e de José Ivan Filho é de R$ 5 mil. Até o momento, as forças de segurança já capturaram 13 pessoas envolvidas com esses homicídios na Sapiranga.

'Gordo/Gordinho'

Recompensa: R$ 5 mil

Legenda: O suspeito é fugitivo do sistema prisional do estado Foto: Divulgação/SSPDS

Dannys Ronnys Almeida dos Santos, de 33 anos, chamado de “Gordo” ou de “Gordinho”, é outro que integra a lista do Programa Estadual de Recompensas.

Ele possui uma extensa ficha criminal com passagens por organização criminosa, roubo, porte ilegal de arma de fogo e é fugitivo do sistema prisional.

'Alex'

Recompensa: R$ 5 mil

Legenda: Tem passagem pelo crime homicídio doloso cometido no Estado e também na Paraíba Foto: divulgação/SSPDS

Quem também tem o nome da relação do Governo do Ceará é José Anderson Pereira de Freitas, de 34 anos, conhecido como “Alex”.

Ele é fugitivo do sistema prisional desde janeiro deste ano, e tem passagem pelo crime homicídio doloso cometido no Estado e também na Paraíba.

'Barruada'

Recompensa: R$ 5 mil

Legenda: Jovem possui antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e associação ao crime organizado Foto: divulgação/SSPDS

Igor Bezerra da Silva, de 21 anos, conhecido como “Barruada”, é outro indivíduo considerado de alta periculosidade. O jovem é apontado como integrante de uma organização criminosa com atuação em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Ele possui antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e associação ao crime organizado.

'Mingau'

Recompensa: R$ 5 mil

Legenda: Ele é procurado por integrar um grupo criminoso atuante no Vale do Jaguaribe e é considerado perigoso Foto: divulgação/SSPDS

Dentre os mais procurados, Gilberto de Oliveira Cazuza, de 30 anos, conhecido como “Mingau”, tem antecedentes por homicídio doloso, tráfico de drogas, associação para o tráfico, e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Ele é procurado por integrar um grupo criminoso atuante no Vale do Jaguaribe e é considerado perigoso.

Rener

Recompensa: R$ 5 mil

Legenda: É suspeito de chefiar uma facção criminosa atuante no município de Aracati Foto: divulgação/SSPDS

Rener Castro de Souza, de 30 anos, possuem diversas passagens pela Polícia pelos crimes de homicídio doloso, tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Apontado pelas autoridades como de alta periculosidade, ele é suspeito de chefiar uma facção criminosa atuante no município de Aracati.