Homem é preso por dopar e sequestrar idosa para fazer empréstimos em nome dela no Ceará

Um homem de 33 anos foi preso por sequestrar e dopar uma idosa de 65 anos para fazer empréstimos em nome dela no município de Crato, no Cariri cearense. A mulher ficou desaparecida entre os últimos dias 13 e 14 de novembro, segundo as investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O homem foi capturado em posse de documentos falsos, cartões em nome de terceiros, medicamentos de tarja preto, veneno e ainda símbolos das polícias Civil e Federal.

Segundo a PCCE, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Crato, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de munições de arma de fogo e uso de documento falso.

Veja também Segurança Líder religioso que estuprava e marcava vítimas com ferro quente é preso na Grande Fortaleza Segurança Chefe da facção Comando Vermelho era o destinatário de drone abatido por policiais em presídio no CE Segurança Internet clandestina: técnico é detido após vender equipamento furtado para Comando Vermelho

Homem era foragido da Justiça

O criminoso era foragido da Justiça, pois havia sido condenado por crimes de tráfico de drogas, estelionato e furto. Ele deverá cumprir pena de 13 anos e três meses em regime fechado.

Ainda conforme a corporação, o homem ainda é alvo de investigação em outro caso de estelionato, para além de sua condenação anterior e dos novos crimes cometidos contra a idosa de 65 anos.