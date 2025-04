Jovem do CE morto em acidente a caminho de festa no PI não queria ir ao evento: 'Pressentimento'

"Só desespero", assim descreve um tio sobre a reação da família à morte do estudante Raul Aquino, de 18 anos, um dos três jovens do Ceará vítimas de um acidente de carro, nessa quinta-feira (17), a caminho de uma festa no Piauí. Seria a primeira vez dele num festejo fora do Estado, o qual não queria ir, mas foi convencido pelos amigos.

Ao Diário do Nordeste, nesta sexta-feira (18), o tio do rapaz, o engenheiro agrônomo Afonso Carlos Rodrigues Timóteo Filho, conta que ele falou que não gostaria de ir ao evento. Porém, após os amigos insistirem, acabou mudando de opinião.

Ele não queria ir. Disse que não ia. Convenceram ele na saída. Parece que tava com pressentimento." Afonso Carlos Rodrigues Timóteo Filho Engenheiro agrônomo e tio de Raul

Além do estudante, Yasmin Andrade, de 24 anos, e Jofre Dantas, de 28, faleceram na ocasião. Os dois primeiros residiam em Campos Sales (CE), enquanto o outro em Assaré (CE). Este foi ao município vizinho somente para ir ao evento, detalha o tio de Raul à reportagem.

Legenda: Residente no município vizinho, Jofre Dantas (imagem à direita) viajou até Campos Sales para seguir com os demais colegas para a festa no Piauí Foto: reprodução

Os outros três ocupantes do veículo — o motorista de 22 anos e duas jovens, de 23 e 27 anos — se feriram, mas sobreviveram ao acidente, tendo sido encaminhados para unidades de saúde cearenses, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há detalhes sobre o atual estado de saúde deles.

Como foi o acidente

Na tarde dessa quinta-feira, as seis pessoas saíram de Campos Sales (CE), a bordo de um carro modelo Fiat Palio Attractive, com capacidade para cinco ocupantes, em direção à São Julião (PI), onde participariam de uma festa.

O percurso de 55,6 quilômetros, conforme a previsão do Google Maps, deveria durar 55 minutos, mas foi interrompido no quilômetro 28,5 da BR-230, no município de Fronteiras, a cerca de 28 quilômetros do destino.

Segundo a PRF, o motorista perdeu o controle do automóvel, após cair em um buraco na via e o pneu traseiro direito estourar. Desgovernado, o veículo colidiu contra o meio-fio e saiu da pista, transitando por vários metros fora da estrada em alta velocidade.

Ao bater contra a vegetação, capotou, arremessando três dos seis ocupantes para fora. Jofre Dantas, Raul Aquino e Yasmin Andrade morreram no local.

Legenda: Grupo de amigos saiu da cidade de Campos Sales (CE) em direção ao município de São Julião (PI), mas capotaram em Fronteiras (PI) Foto: divulgação/PRF-PI

O motorista sobreviveu, assim como as outras duas ocupantes. O homem teve lesões leves, enquanto as duas mulheres tiveram ferimentos graves. Eles foram levados para unidades de saúde de Campos Sales e do Crato, no Ceará.

Buraco na via, velocidade e inexperiência, aponta PRF

Em nota ao Diário do Nordeste, a PRF detalhou que as causas presumíveis do acidente são a presença de buracos na via e a alta velocidade desenvolvida do motorista. "A inexperiência do condutor, com apenas 5 meses de habilitação, pode ter sido um fator contribuinte", destacou.

"A instituição segue investigando as causas do sinistro e trabalhando para garantir a segurança nas rodovias", completou.

A corporação não realizou o teste de alcoolemia no condutor, pois, devido aos ferimentos, ele foi encaminhado para um hospital no Crato (CE).

Ainda no comunicado, a PRF ressaltou a importância da atenção redobrada ao dirigir, especialmente para condutores com pouca experiência, e alertou sobre os perigos da alta velocidade e das más condições das vias.

A Polícia Militar foi a primeira autoridade a chegar ao endereço do acidente, sendo seguida pela PRF e pela Perícia da Polícia Civil. Agentes da Polícia Civil de Fronteiras também estiveram presentes.

Campos Sales decreta luto

A Prefeitura de Campos Sales lamentou, na quinta-feira, a morte dos dois moradores e decretou luto oficial de três dias. A Administração ainda se solidarizou com os parentes dos feridos.

"Com os corações absolutamente consternados, rogamos ao Pai, que venha amparar seus pais, familiares e amigos neste momento de tamanha dor", declarou em nota de pesar.

A Prefeitura de Assaré, onde residia Jofre Dantas, também lamentou o caso. "[Ele] era um jovem querido por todos, conhecido por sua alegria contagiante e seu jeito cheio de vida. Sua partida deixa um vazio imenso no coração de familiares, amigos e de toda a comunidade."

