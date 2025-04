Web pede desclassificação de Guilherme de prova do finalista do BBB 25; entenda motivo

O início da prova que vai definir o primeiro finalista do Big Brother Brasil (BBB) 25 virou motivo de polêmica entre quem acompanha o programa. A conduta de Guilherme após o anúncio das regras da prova levou com que diversos fãs do reality pedissem a desclassificação do brother.

Após a eliminação de Diego Hypólito nesta quinta-feira (17), o apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras da última prova do programa. O vencedor garante vaga direta na final. De acordo com os telespectadores do reality, Guilherme teria vestido uma segunda blusa por cima da que já estava antes de ir para o local da disputa.

Os internautas alegam que essa mudança na roupa pode ser considerada uma infração na regra das provas do BBB 25 ao acontecer depois de Tadeu explicar a dinâmica. Até o momento, a TV Globo não se manifestou sobre o assunto.

Guilherme, João Pedro, Renata e Vitória iniciaram na noite de quinta-feira a definição do primeiro finalista do programa. Vitória e João Pedro já desistiram da prova, e na manhã desta sexta-feira (18), Guilherme e Renata seguiam na disputa.

Veja algumas repercussões sobre o assunto: