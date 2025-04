Inscrições para o BBB 26 são abertas; veja como se inscrever

As inscrições para a próxima temporada do Big Brother Brasil (BBB) foram abertas nesta quinta-feira (17), conforme informou o apresentador Tadeu Schmidt. O BBB 25 terá sua grande final nesta terça-feira (22).

No BBB 26, os participantes voltarão a competir na casa mais vigiada do País de maneira individual. Mais detalhes sobre a próxima edição não foram divulgados, mas segundo a produção do reality, as vagas são limitadas e se esgotam rapidamente.

Saiba como se inscrever

A inscrição ocorre no site do gshow. Os candidatos a entrar na casa mais vigiada do Brasil devem preencher um formulário extenso, incluindo fotos e vídeos.

São mais de 80 perguntas, entre questões sobre personalidade, profissão e curiosidades. Também é necessário anexar documentos de identificação.

As entrevistas podem ser virtuais ou presenciais, mas as datas das fases de seleção do elenco do reality não são divulgadas pois ainda não começaram.

A produção entra em contato com os canais de comunicação incluídos no formulário, como e-mail, telefone e SMS.