Programa Estadual de Recompensa já teve 17 presos em três anos e meio; saiba quem são

O Programa Estadual de Recompensa, criado pelo Governo do Ceará em janeiro de 2019, soma 17 procurados presos, além de um foragido morto em confronto com a Polícia. No último dia 18 de julho, outros 16 nomes foram incluídos na lista, com um pagamento total de R$ 77 mil por informações que levem à localização dos criminosos.

As prisões ocorreram no Ceará e em mais seis estados: Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo. O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, afirma que "eles (foragidos) saem do Ceará por medo de serem presos aqui e se escondem em outros estados".

Caron destacou a importância da integração entre as polícias estaduais no combate às facções criminosas: "Esses grupos têm atuação nacional. Então a nossa estratégia é trabalhar em rede. Praticamente toda semana, algum estado faz uma diligência, uma busca a partir do nosso pedido, e nós fazemos aqui também em atendimento a outro estado".

Duas denúncias de populares colaboraram com prisões e atenderam aos critérios do Programa de Recompensa. Os processos estão em andamento para pagamento do prêmio em dinheiro, segundo a SSPDS. Entretanto, mais informações não podem ser divulgadas pela Pasta, em razão do sigilo.

Os suspeitos capturados são apontados principalmente como chefes de facções criminosas, mas há também um autor de um assassinato de um policial e um fugitivo do Sistema Penitenciário cearense. As prisões se deram entre julho de 2020 e maio de 2022.

Confira o nome dos procurados que já foram presos:

1. Francisco Cilas de Moura Araújo, o 'Mago': apontado como líder de uma facção criminosa em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi preso no dia 7 de julho de 2020, em Teresina, Piauí, em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

2. Lindemberg Vieira Viana, o 'Detento': membro de uma facção em Maranguape e suspeito de homicídios, foi capturado no dia 13 de novembro de 2020, em Itaitinga, na RMF, em operação da Polícia Civil do Ceará com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e da Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP).

3. Almerinda Marla Barbosa de Sousa, a 'Irmã Ruiva': apontada como líder de uma facção criminosa de origem carioca no Ceará, foi detida no dia 20 de novembro de 2020, em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará, em uma operação da Polícia Civil.

4. Paulo Diego da Silva Araújo, o 'Dino': preso no dia 9 de maio de 2021, em uma residência na cidade de Salto, em São Paulo, pela Polícia Civil do Ceará. É apontado como chefe de uma facção criminosa de origem paulista, com atuação no narcotráfico, além de mandante de ações criminosas contra o patrimônio público e privado no Ceará - inclusive por colocar um carro-bomba próximo à Assembleia Legislativa do Ceará.

5. Antônio Josivan Lopes Silva: acusado de roubar a arma de fogo e de matar o escrivão da PC-CE, Aloizio Alves de Lima Amorim, em Tauá. Foi preso no dia 6 de junho de 2021, em um imóvel na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, após 37 dias de buscas ininterruptas, interestaduais.

6. Alisson de Queiroz Garcia, o 'Koka': preso em um imóvel no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, no dia 19 de junho de 2021. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Durante a captura, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documento falso e falsa identidade. Também é suspeito de integrar uma facção criminosa.

7. Gilderlan Soares Granja, o 'Condadinho': preso pela Polícia Civil do Ceará, no dia 28 de junho de 2021, em São Paulo. É apontado como chefe de organização criminosa com atuação no Vale do Jaguaribe e estava com cinco mandados de prisão em aberto. Responde por homicídio de um policial militar, roubo, estelionato, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

8. George Gustavo da Silva, o 'Paraguai': preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no dia 19 de agosto de 2021, em João Pessoa, na Paraíba. Contra ele, havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Era responsável pelo transporte de drogas de países da América do Sul para o Ceará. Foi recolocado em liberdade, em uma falha do Sistema de Justiça do Ceará.

9. Daniel Oliveira da Silva, o 'Daniel Trator': preso pela Polícia Civil do Ceará, com apoio da Coin, em Fortaleza, no dia 31 de agosto de 2021. É suspeito de chefiar uma organização criminosa na Comunidade da Rosalina, na Capital, e ainda possui passagens pela Polícia por homicídio e tráfico de drogas.

10. Rogério Araújo de Freitas, o 'Chocolate': preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Mombaça, no Interior do Estado, no dia 14 de novembro de 2021. É suspeito de chefiar uma facção criminosa com atuação no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Responde pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa e era foragido do Sistema Penitenciário.

11. Francisco Lopes Justino: preso em São Luís, no Maranhão, no dia 30 de novembro de 2021. Suspeito de comandar assaltos a bancos no interior do Estado e de se envolver em outros crimes, como extorsão mediante sequestro, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Também havia um mandado de prisão contra ele pela Justiça maranhense, por suspeita de planejar crimes contra gerentes de bancos naquele Estado.

12. Marcos Batista Ferreira Mendes, conhecido como 'Marquim Coragem': preso pela Polícia Militar do Ceará em Sobral, na Região Norte do Estado, em outubro de 2021. É apontado como integrante de grupo criminoso atuante naquela Região e responde por homicídio doloso, latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores. Depoi

13. Wandeson Delfino de Queiroz, o 'Interior': é apontado como chefe de um grupo criminoso e como um dos autores da Chacina de Ibaretama, que vitimou sete pessoas, em novembro de 2020. Foi preso pela Polícia Civil, em novembro do ano passado, em Fortaleza.

14. Francisco Edson Pereira Lima, o 'Dragão': apontado como integrante de uma facção criminosa com atuação nos bairros Siqueira e Bom Jardim, em Fortaleza. Sua captura ocorreu no dia 11 de janeiro de 2022, em um trabalho realizado por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da PC-CE, no Município cearense de Barreira.

15. José Ivan Alves da Silva Filho, o 'Filho': suspeito de ser um dos mandantes da Chacina da Sapiranga, que deixou cinco mortos em Fortaleza, em 25 de dezembro de 2021. Foi preso pela 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PC-CE, no dia 8 de março deste ano, em uma comunidade conhecida como Conjunto Nova Conquista, na Messejana, em Fortaleza.

16. Sancley de Araújo Holanda: preso no dia 9 de março de 2022, na cidade de Caxias, no Maranhão, por agentes da Coordenadoria de Inteligência da SSPDS. Possui uma extensa ficha criminal, que inclui crimes como integrar organização criminosa, cárcere privado, roubo de carga, porte ilegal de arma de fogo, receptação e crimes de trânsito.

17. Danny Ronnys Almeida dos Santos, o 'Gordo': era foragido do Sistema Penitenciário cearense e acabou preso no dia 13 de maio último, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, por policiais penais da Secretaria da Administração Penitenciária. Possui passagens por crimes como organização criminosa, roubo, porte ilegal de arma de fogo, estelionato, furto e receptação.

Foragido morreu em confronto com a Polícia

Alban Darlan Batista Guerra foi localizado no dia 31 de julho de 2020, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), após troca de informações entre as Polícias Civis do Ceará e do Rio sobre o foragido. Morreu em confronto com policiais civis do Rio de Janeiro. Era considerado como um líder de uma facção criminosa em Caucaia.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil