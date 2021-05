Policia Civil do Ceará captura em São Paulo um dos homens mais procurados do Estado

Paulo Diego da Silva Araújo, de 38 anos, foi capturado nesse domingo (9) em São Paulo por agentes da Polícia Civil do Ceará. 'Dino' ou Universitário, como era conhecido, estava na lista dos homens mais procurados pelas forças de segurança do Estado, que ofereciam até recompensa de R$ 7 mil para quem entregasse o paradeiro dele.

Mais detalhes da captura do suspeito serão divulgados em coletiva de imprensa às 11h desta segunda-feira (10) na Superintendência da Polícia Civil, em Fortaleza.

Histórico

Além de ter sido condenado por tráfico internacional de drogas e investigado por colocar um carro-bomba próximo à Assembleia Legislativa do Ceará e por tentar comprar habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o suspeito é considerado ainda líder de uma organização criminosa paulista.

'Dino' entrou no fim do último mês de março para o Programa de Recompensas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Contra ele, existiam pelo menos dois mandados de prisão preventiva em aberto, um deles expedido em 21 de julho de 2020 pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Justiça Estadual, em um processo que o acusa de integrar uma facção criminosa.

O segundo mandado de prisão foi decretado em 4 de agosto de 2020, junto de mais 218 acusados de pertencer à facção paulista. O grupo tem ligação ligação com os ataques criminosos a bens públicos e privados registrados nos anos de 2018 e 2019, no Ceará, e com o tráfico drogas ocorrido no Estado.

O nome de Paulo Diego também já era ligado a ataques criminosos no Ceará, sendo o principal suspeito de colocar um carro-bomba próximo à Assembleia Legislativa do Ceará, em 5 de abril de 2016, por retaliação ao plano do Estado na época de instalar bloqueadores de sinais de telefonia móvel em volta dos presídios.